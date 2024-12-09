محاكمة 3 رجال أعمال أباحوا لأنفسهم جمع ثروة من تجارة المخدرات

محاكمة 3 رجال أعمال، لم تكن الأموال الطائلة التي جمعوها من أعمالهم مشروعة، بل كانت من أجساد الشباب وعقول أصحاب الكيف، الكيف الذي وضع سطوته هؤلاء الصفوة بالمجتمع على الفتيات والشباب والرجال والسيدات وحتى الأطفال، ليصلوا في النهاية إلى محاكمة 3 رجال أعمال.

محاكمة 3 رجال أعمال

محاكمة 3 رجال أعمال، تستعرض تفاصيلها الموجز، إذ تصدر محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الإثنين، الحكم في قضية محاكمة 3 رجال أعمال، متهمين بمحاولة تهريب نصف مليون قرص من مخدر الكبتاجون.

المتهمون لم يكونوا كأي تاجر عادي يتاجر في حفنة قليلة من سموم تدمر شباب في شتى أنحاء الجمهورية، بل إنهم أرادوا السيطرة على سوق المخدرات بالدولة، حيث حاولوا تهريب نصف مليون قرص من مخدر الكبتاجون، مخبأة داخل شحنة من الترمس والنعناع، كي يتم تصديرها لخارج البلاظ، عن طريق ميناء سفاجا البحري.

محاكمة

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن نيابة البحر الأحمر، قضت بإحالة ثلاثة من مهربي الأقراص المخدرة إلى محكمة الجنايات، بعدما خططوا وكانوا في طريقهم لتهريب مخدرات بقيمة 210 ملايين جنيه في القضية رقم 3805 جنايات سفاجا، والتي قيدت برقم 979 لعام 2031 كلي البحر الأحمر.

المتهمين أصحاب نفوذ وشركات ضخمة، لا يثيروا الشك أو الريبة، فأمر الإحالة ذكر أسماؤهم وهم: "تامر. م. م"، 47، والذي هرب فور صدور قرار القبض عليه، وهو صاحب مؤسسة استيراد وتصدير، و"أيمن. أ. ز"، 48 عاما، ويقين بحي المقطم، ويعمل مدير شركة تصدير، والأخير هو "جاد. ر. ج"، 48 سنة، صاحب مؤسسة استيراد وتصدير، وهرب هو الآخر، بمجرد صدور القرار.

النيابة تتهم رجال الأعمال

واتهمت النيابة تجارة رجال الأعمال الثلاثة بتجارة المخدرات، حيث شرعوا في تصدير مخدر الأمفيتامين دون تصريحات كتابية من الجهات المختصة بذلك، ليتم إصدار قرار الإحالة على وجه السرعة، بعدما يتم إخطار مديرية أمن البحر الأحمر، ومصلحة الأمن العام بسرعة القبض على المتهمين، بالتنسيق مع مباحث مديريتي أمن القاهرة والجيزة.

وجاء في تحريات المباحث السرية أنه تم كشف التشكيل للثلاثة متهمين، حيث زعمها المتهم الأول كي يتم تصدير وتهريب أقراص الكيبتاجون لخارج البلاد، فضلا عن أن المتهم الثالث المسؤول الأول عن تخزينها بمخازنهم السرية في الفيوم ونقلها إلى مقر الشخن مستخدما سيارة رقم 19459 دبي.

وحراسة الشحنة من اختصاص المتهم الثاني، حتى تصل لميناء سفاجا اللخري، والتواصل مع من اعتبرتهم النيابة شهود"محمد عبد القادر محمد، مخلص جمركي بميناء سفاجا، وخالد محمد عبد الحميد إدريس، سائق"، كي يتابع إجراءات الجمرك دون توقف.

شحنة الكبتاجون

شحنة الكبتاجون كانت متجهة إلى السعودية، ومخبأة بأقراص نعناع وترمس، لتكشف التحقيقات أن المتهمين استغلوا أسماء شركاتهم لتصدير شحنات مزيفة، لتشير المعاينة إلى أن الشحنة كاملة حملت على السيارة رقم 19459 نقل عام الإمارات، لتبلغ قيمة التعويضات الجمركية، 210 ملايين و600 ألف جنيه.

وأمر رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، أحمد القرنشاوي، بتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الشحنة، و إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

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