هيثم محمد .. تزوج مرتين وتعرض لشائعة وفاته وتورط بسبب الهيروين

تصدر اسم الفنان هيثم محمد، تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم إلقاء القبض عليه أمس من قبل أجهزة الأمن في منطقة الجيزة خلال تعاطيه المخدرات.

تفاصيل القبض على هيثم محمد

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على الفنان هيثم محمد، ففي عام 2015، قبض عليه أيضًا أثناء تعاطيه جرعات من "الهيروين" خلال تواجده في أحد شوارع الطالبية وكان برفقته شخصان داخل سيارته، بعد ذلك عرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيله،هو وصديقيه بكفالة قيمتها 5 آلاف جنيهاً وخلال عام 2017، صدر حكماً ببراءته من تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة الهيروين من محكمة جنايات القاهرة.

هيثم محمد

مؤخرًا، داهمت قوة أمنية شقة الفنان هيثم محمد في منطقة الطالبية بعدما تم التحقق من المعلومات، حيث قبض عليه وبحوزته تذاكر هيروين، ونقل لديوان القسم لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرض هيثم محمد لشائعة وفاته

كما تعرض هيثم محمد مؤخراً لشائعة وفاته عبر موقع فيسبوك، وهذا دفعه لنشر مقطع فيديو نفى خلاله هذا الخبر، مؤكدًا أنه شعر بالغضب بسبب تأثير هذه الشائعة على والدته التي انهارت بعد سماعها، معلقا: وجدت العديد من الصفحات على فيسبوك تنشر خبر وفاتي، وهناك الكثير من دعوى لى بالرحمة، وإن أكثر ما أثار غضبي هو تأثير ذلك الخبر على والدتي التي انهارت بعد سماع تلك الشائعة.

معلومات عن هيثم محمد

هيثم محمد، من مواليد محافظة القاهرة عام 1988 في أسرة متوسطة الحال، ولم يكن له أي فرد من عائلته يعمل في المجال الفني، اعتمد على نفسه وموهبته ليصل للشهرة خلال عام 2000، حتى أنه لُقب من قبل زملائه بـ "فارس الجيل"، بدأ مشواره الفني في عام 1994 عندما ظهر كطفل في مسلسل "قيس وليلى"، ومن ثم شارك في عدة أعمال أخرى مثل "عظيمة ياست"، "ألف ليلة وليلة"، "على بابا والأربعين حرامي"، و"حكايات مجنونة"، كما شارك في مسلسل "يوميات ونيس" بجزئه الخامس، من أبرز أعماله أيضًا "مبروك جالك قلق" و"المصراوية".

هيثم محمد ووفاء قمر

زيجات هيثم محمد

كان هيثم محمد متزوجاً من فتاة من خارج الوسط الفني، وكانت حياتهما مستقرة لكن فجأة دخلت الأزمات بينهما، وأعلن انفصاله عنها دون توضيح أي أسباب، وخلال عام 2017 أعلن هيثم محمد زواجه من الفنانة وفاء قمر، حيث أقيم حفل الزفاف في دار مناسبات مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني منهم دنيا المصري وحسن عبد الله، ثم أعلن انفصاله عنها في عام 2023 بعد زواج دام لمدة خمس سنوات .

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