خالد الصاوي: ندمت على عدم الإنجاب وأعترف بتجربة الإلحاد والمخدرات في شبابي

كشف الفنان خالد الصاوي عن جوانب شخصية جريئة من حياته خلال لقائه في برنامج "مع نزار" مع الإعلامي نزار الفارس، حيث تحدث عن ندمه لعدم الإنجاب في شبابه، وتجربته مع الإلحاد والمخدرات، مشيراً إلى تأثير تلك التجارب على مسيرته الشخصية والفنية.



يرصد موقع الموجز أبرز تصريحات الفنان خالد الصاوي في السطور التالية.

ندم بسبب عدم الإنجاب



أعرب خالد الصاوي عن ندمه لعدم الزواج المبكر والإنجاب، قائلاً: "ندمت إني مخلفتش، الجواز لازم يبقى بدري، لو خلفت دلوقتي هبقى جده مش أبوه. هحبه طبعاً، لكن مش هلحق أكمل معاه المشوار".

وأوضح أن حالته الصحية كانت السبب الرئيسي في اتخاذ قرار عدم الإنجاب، مضيفاً: "كان عندي فيروس سي وأخدت أدوية شديدة لعلاج الفيروس، وكان جسمي مليان سموم، حسيت إنه قرار غير صائب إني أخلف في الظروف دي".

خالد الصاوي

تجربة خالد الصاوي مع الإلحاد والعودة للإيمان



تحدث الصاوي بصراحة عن فترة من حياته في الثلاثينيات والأربعينيات عندما دخل في مرحلة من الشك والإلحاد، وقال: "كنت ملحد سنين، كنت شايف إن القضية 50% فيه إله و50% مافيش. العقل والاستنتاج كان بيخليني أشك، لكن القلب هو اللي رجعني للإيمان".

وأكد أن مواقف عديدة في حياته، خاصة في لحظات الخطر، جعلته يستعيد إيمانه بالله.

وأضاف: "لما كنت بقول يارب في أصعب اللحظات، كنت بلاقي الإنقاذ في اللحظة الحرجة، وده خلاني أؤمن بوجوده".

رحلة خالد الصاوي مع المخدرات وصراع بين الحياة والموت

لم يتردد خالد الصاوي في الحديث عن تعاطيه المخدرات في شبابه، قائلاً: "وصلت للحافة في كل شيء، بين الحياة والموت، وبين العقل والجنون، وبين المشروع والجريمة".

وأشار الصاوي إلى أن هذه التجربة كانت درساً قاسياً لكنه تعلم منه الكثير.

خالد الصاوي

دور جديد في مسلسل "المداح 5"

على الصعيد الفني، أعلن خالد الصاوي تعاقده على المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، المقرر عرضه في رمضان المقبل. وكشف أن دوره سيجسد شخصية الشيطان، وهو الدور الذي قدمه الفنان فتحي عبد الوهاب في الجزء السابق.

أبطال مسلسل "المداح 4"

شارك في بطولة الجزء الرابع من المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصايغ، وحنان سليمان، وسط توقعات بمزيد من الإثارة والتشويق في الجزء الجديد.



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