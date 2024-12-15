بعد الغرامة 200 جنيه.. عمرو دياب أمام القضاء بسبب الشاب المصفوع

حيثيات الحكم على عمرو دياب، قضية شغلت الرأي العام في الدولة، لا سيما حينما يكون المتهم فيها الهضبة الذي يعشقه الملايين من الشعب، بل ويستمعون إلى أغانيه منذ سنوات، فيما كشفت المحكمة عن حق جديد للشاب المصفوع تجاه عمر دياب.

محكمة جنح القاهرة الجديدة، أزاحت الستار عن حيثيات معاقبة الهضبة بتغريمه 200 جنيه، وتعويض الشاب المصفوع 10 آلاف جنيه، لكن الأهم في حق سعد أسامة في رفع قضية جديد أمام المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض جديد ضد عمرو دياب.

حيثيات الحكم على عمرو دياب

محكمة جنح التجمع الخامس، أودعتحيثيات الحكم على عمرو دياب، بتغريمه 200 جنيه، ودفع تعويض 10 آلاف جنيه إلى الشاب المصفوع سعد أسامة، في الواقعة الشهيرة إعلاميًا بواقعة الصفع.

حيثيات الحكم على عمرو دياب

الموجز يستعرض حيثيات الحكم على عمرو دياب التي جاءت متضمنة أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، تبين أن المتهم الأول "سعد أسامة"، والمتهم الثاني "عمرو عبد الباسط"، الشهير بـ"عمرو دياب"، لأنهما بتاريخ 9 يونيو 2024، بدائرة قسم التجمع الأول تضاربا فأحدث كلًا منهما بالآخر عمداً الإصابات المبينة بالأوراق، والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن العشرون يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال محامي عمر دياب

المحكمة أوضحت أن المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيلاً عن المتهم الثاني الفنان عمرو دياب، استدلالًا بما شهد به بتحقيقات النيابة العامة، من أنه وبتاريخ 9 يونيو حال إحياء موكله كمطرب حفل زفاف بأحد الفنادق قام المتهم الأول بالإمساك به من خصره، والضغط عليه مما سبب له آلام وإصابة بسيطة مما استفز موكله فوجه له ضربه واحدة لا يعلم محل استقرارها، وذلك بقصد إبعاده ومنعه من تكرار ذلك التعدي.

وأضافت المحكمة، أنه بسؤال "عمرو عبد الباسط" الشهير بعمرو دياب كمجني عليه ردد مضمون أقوال سالفه، متابعًا أن تعدي المتهم الأول عليه قاصداً من ذلك ضربه سبب له عدم التركيز في عمله معللاً تصرف الأخير برغبته في التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، وباستجواب عمو عبد الباسط دياب، أنكر ما نسب إليه من اتهام.

عمرو دياب

تفاصيل حيثيات الحكم على عمرو دياب

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على عمرو دياب، أنه بسؤال المصفوع سعد أسامة كمجني عليه، قرر أنه وبتاريخ الواقعة حال مباشرته عمله كعامل بالفندق محل الواقعة، توجه للمتهم الثاني واقترب منه ووضع يده على خصره قاصداً لفت انتباهه لالتقاط صورة تذكارية معه، فقام المتهم الثاني بصفعه على وجهه قاصداً من ذلك ضربه، وادعى مدنيا أمام النيابة العامة ضد المتهم الثاني بمبلغ خمسة ملايين جنيه كتعويض مدني مؤقت، وباستجواب سعد أسامة سعد، كمتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام.

تحريات مباحث الفنادق

وأشارت الحثيثات، حسب ما جاء في تحريات مباحث الفنادق بقطاع شرطة السياحة والآثار، حيث إن توصلت إلى أنه وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٧ إبان عمل المتهم الأول كنادل بإحدى شركات توريد العمالة الحفل زفاف بأحد الفنادق أبصر المتهم الثاني حال تقديمه لفقرة غنائية فتوجه إليه لالتقاط صورة تذكارية معه فجذبه من خصره مما أثار حفيظة المتهم الثاني فصفعه على وجهه قاصداً من ذلك ضربه، مضيفًا أن تحرياته لم تتوصل لقصد المتهم الأول من فعله.

اقرأ أيضًا: كواليس أزمات عمرو دياب مع المعجبين وإشاعات الحب والزواج من الفنانين

تغريم عمرو دياب.. حقيقة طعن الهضبة علي تعويض المصفوع بـ 200 جنيه