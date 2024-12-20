جريمة مروعة في الصعيد.. كشف لغز مقتل طفل في المنيا

في حادث مأساوي وقع في محافظة المنيا بصعيد مصر، تم العثور على جـ.ـثة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا على أطراف مركز سمالوط، مصابًا بعدة طعنات، الحادث أثار ذعر الأهالي، وتم على الفور إبلاغ السلطات الأمنية التي باشرت التحقيقات، ويرصد الموجز تفاصيل الحادث.

القاتل.. ابن عم المجني عليه



وكشفت التحقيقات عن مفاجأة صادمة، حيث تبين أن القاتـ.ل هو ابن عم الضحية، وفقًا للتحريات، قام المتهم بتوجيه عدة طعنات للطفل بسبب خلافات لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، وقد تم القبض على الجاني، المدعو "م.ي."، البالغ من العمر 30 عامًا، والعثور على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة. تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

إجراءات أمنية مشددة



في أعقاب الكشف عن ملابسات الجريمة، فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا على قرية سمالوط، تحسبًا لأي صدامات قد تحدث بين أفراد العائلة بسبب الحادث المؤلم. وتحرص السلطات على منع حدوث أي اشتباكات دموية قد تترتب على هذه الجريمة.

تطورات القضية



في وقت لاحق، تم نقل جـ.ـثة الطفل إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، حيث تم تكليف المعمل الجنائي بإعداد تقرير الطب الشرعي، كما تم تكليف الأجهزة الأمنية بمواصلة التحقيقات مع النيابة العامة لتوضيح كافة تفاصيل الجريمة.



الجريمة التي هزت المجتمع في المنيا تثير تساؤلات حول أسباب تصاعد العنف داخل العائلات، ويأمل الجميع أن يتم تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.

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