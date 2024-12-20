الشيف القاتل.. قصة رجل قـ.تل زوجته وفر نجله هاربا لكشف ملابسات الجـ.ريمة

الشيف القاتل.. بدأ ينظر إليها نظرات ريبة، حاول الوصول لحقيقة ما يفكر به، هل فعلا تخونه زوجته، تلك المرأة التي أفضى إليها وأنجب منها طفلا، بعد عمر طويل هل هناك رجلا آخرا يعبق من رحيقها، ليتمكن منه الشيطان ويتناوبا على مائدة وشراب واحد، ويتفقا على قتل الزوجة المسكينة، ولكن هناك الطفل الذي نجا وأخبر القوات الأمنية بالحقيقة، تفاصيل الحادث تسردها الموجز.

الشيف القاتل

وكانت منطقة المنيرة الغربية التابعة لمحافظة الجيزة، قد شهدت قتل زوجة على يد زوجها الشيف القاتل، والذي يبلغ من العمر50 عاما، ويعمل شيف مطبخ، وقرر التخلص من وقتـ.ـلها بعد شكه في سلوكها، ولكنه لم يتأكد، لتكشف تحقيقات النيابة في القضية رقم 11241 لعام 2024 جنح المنيرة الغربية، حيث إن الشيف القاتل “المتهم” قـ.ـتل زوجته المجني عليها "سيدة. خ" عمدًا مع سبق الإصرار لتوهمه سوء سلوكها.

الشيطان يقود الشيف القاتل

تمكن الشيطان من الشيف القاتل حيث تداولوا معا خطة قتل زوجته كي ينهي الشكوك التي تحاوطه، ليجهزا سكينا وبدأ يتحين الشيف القاتل، وغافلها أثناء تواجدها بغرفة النوم ومواجهتها للدولاب أغلق باب عرفة النوم، واستل السكين الذي أضمره في ملابسه، ووجه لقلبها الطعنات المتفرقة، وحينما حاولت الهربأجهز عليها بكل قوته وأزهق روحها.

التحريات عن الشيف القاتل

وأكدت التحريات أن الشيف القاتل حاول التخلص من نجله، ولكن من غير سبق وإصرار ولا ترصد، بسبب محاولة الطفل الدفاع عن والدته، ولكن حينما حاول الشيف القاتل الإجهاز عليه، فر هاربا، ليؤكد خلال التحقيقات أنه علم أنه والده كان يشك في والدته قبل قتلها، فضلا عن أنه هددها بالقتل مرات عديدة، ولكنه لم يتوقع تنفيذ تهديده.

وتابع نجل الشيف القاتل أن والده استدرج المجني عليها بإحدى الغرف، وغافلها لقتلها، وحينما سمع الطفل صراخ والدته حاول فتح البا وإنقاذها، ولكنه لم يستطع بسبب غلق والده للباب بالمفتاح، لذا كسره، وحينها وجد والده قتله، وحاول والده تتبع خطواته كي يقتله، لكنه تمكن من الهرب، ولجأ لقسم الشرطة.

الشيف القاتل

تقرير الطب الشرعي

وأكد تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليها انت بمنطقة البطن ومتعمدة، فكانت إصابة حيوية وبسكين حاد، وحدثت بطريقة طبيعية، فضلا عن إصابة بالوجه وإصابات قطعية بنفس الأداة.

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