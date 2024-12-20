زوجة تقيم دعوى الطلاق ضد زوجها.. والسبب: عايش في عالم المخدرات

دعوى الطلاق قررت الزوجة إقامتها أمام محكمة الأسرة، مؤكدة أنها فشلت في الكثير المحاولات لإصلاح زوجها والحفاظ على منزلها، إذ قالت: "المخدرات خربت بيتنا، تعبت وحاولت كتير معاه يبطل لكن مفيش فايدة، 5 سنين استحملت وحاولت وكل محاولاتي فشلت، بيشتغل عشان يصرف فلوسه على المخدرات".

الموجز تسرد تفاصيل دعوى الطلاق.



حياتنا باظت بسبب المخدرات

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة، في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أنها عانت 5 سنوات مع رجل مدمن، لا يحاول الالتفات إلى بيته وأولاده، : "حياتنا كانت كويسة أول الجواز، مفيش أي مشاكل، لكن فجأة كل حاجة باظت، المخدرات بوظت حياتنا، كنت فاكرة إنه سهل أخليه يبطل القرف، لكن مفيش أي فايدة".

دعوى الطلاق



البيت مفيهوش فلوس

وتابعت الزوجة أمام محكمة الأسرة، في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أنه يرفض العدول عن تناول المخدرات، ويعجبه هذا الحال الغير مقبول، :"البيت مفيهوش فلوس للعيال تاكل، بدأ يصرف حتى فلوس الأكل والشرب على المخدرات، مبقيناش عارفين نعيش بسبب المخدرات، وبدأت المشاكل تزيد من هنا".



دعوى الطلاق هي الحل

وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة، في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أن الخلافات بدأت تزيد بينهم بطريقة لا يمكن تحملها، ففكرت في الانفصال كثيرا، ولكنها دائما كانت تنظر إلى أولادها بحسرة وترفض الفكرة، : "كل اللي بيمنعني من الطلاق كان عيالي، بسبب إنه بيصرف فلوسه من دون ما يعمل حساب عياله، كل فلوسه بيصرفها على المخدرات، ولو اتكلمت معاه بنتخانق ويضربني".



وأكملت الزوجة أمام محكمة الأسرة، في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أنها تحملت 5 سنوات، وفي كل مرة انت تتراجع عن قراراتها بسبب أطفالها، ولكنها لم تعد تتحمل تلك الطريقة، :"قررت أسيب البيت 5 سنين عايشة في البيت مع مدمن، ولما أتكلم معاه يقولي أنا حر دي فلوسي، بيشتغل عشان يصرف على مزاجه".

واختتمت الزوجة حديثها أمام محكمة الأسرة، أنها حينما اكتشفت أن زوجها لا يعرف أي شيء عن أطفاله، يعيش في عالمه الخاص، عالم المخدرات، لذا قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى الطلاق ضد زوجها.

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