بسبب الضحك.. قاتـ ـل دار السلام ينهي حياة شاب ويسلم نفسه

قاتــل دار السلام.. صور له الشيطان أن الشباب يتهامسون عليه بعدما شاهد ضحكاتهم أثناء وقوفهم بالقرب منه، ليقرر الانتقام لكرامته على حسب ظنه، لم يدر حينها هل كان عقله هو من يتحكم بتلك اللحظة، أم قلبه خانه وتمكن منه الشيطان وأطاعته نفسه الأمارة بالسوء.

تفاصيل واقعة قاتل دار السلام تسردها لكم الموجز في السطور التالية.

قاتل دار السلام

جريمة دارت رحاها في منطقة دار السلام، إذ إن الأمر لم يكن بسبب شيء متوقع، بل إن المتهم قتل المجني عليه بسبب أنه ظن المجني عليه يضحك ويتغامز عليه هو وأصدقائه، فسدد له طعنة أردته قتيلا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد 10 سنوات، لمسن، بعد ثبوت تهمة قتل شاب في منطقة دار السلام،

وجاء القرار برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق، وعادل إبراهيم الفويط، ومحمود عبدالمنعم القرموطي.

أمر الإحالة

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم قاتل دار السلام ويدعى "سيد. ع"، ويعمل عامل بالمحارة، ويبلغ من العمر 55 عاما، تعدى على الشاب بالقتل عندما شاهد المجني عليه ورفاقه يضحكون، فظن أنهم يتهامسون ويتغامزون عليه.

وتدخل قاتل دار السلام وسط مجموعة الشباب وتبادل معهم أطراف الحديث بشدة، لتبدأ مشاداة كلامية وتنتهي بقتل المجني عليه طعنا، بسبب وصلة الضحك، التي جعلت المتهم يشك بأنهم يضحكون عليه، فوجه له طعنات نافذة انتهت بوفاته.

ضبط قاتل دار السلام

تحريات المباحث

واتضح من تحريات المباحث المبدئية أن المتهم قاتل دار السلام انفصل عن زوجته منذ فترة، وذلك بسبب إصابته بمرض الشك، ليظن بعد ذلك أن كل من ينظر إليه أو يضحك أو يتهامس، يفعل ذلك عمدا لأجل مضايقته.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، مفاده حضور مسن إلى ديوان القسم، وهو يمتلك سكينا بيديه، تقطر الدماء من تلك السكين إثر ارتكابه جريمة قتل بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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