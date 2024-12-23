قـ.اتل حبيبته.. كواليس قـ.تل نجار لحبيبته في الشرقية قبل الفضيـ.حة

قـ.اتل حبيبته.. كان يحب زوجته كثيرا ولكنه خاف من غضبها؛ لذا أقدم على جريمته، تلك الجـ.ريمة التي اهتزت لها محافظة الشرقية، فالزوج صاحب الـ35 عاما قتل حبيبته ذات الـ18 عاما كي يحافظ على زواجه، ولكن الأمور لم تسير كما خطط لها، تفاصيل حادث الشرقية تسردها الموجز.

قـ.اتل حبيبته

برر قـ.اتل حبيبته أنه خاف من زعل زوجته وأم أبناؤه وذلك كان مبرره لقتل حبيبته، جريمته المأساوية وقعت في مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

بداية الواقعة

البداية كانت بعلاقة غير شرعية بين الزوج قـ.اتل حبيبته الذي يبلغ من العمر 35 عاما، والقاصر التي تبلغ من العمر 18 عاما، علمت الزوجة بتلك العلاقة عن طريق الصدفة، وبدأت المشادة بين الزوج والزوجة، أنكر فيها الزوج وجود أي علاقة بينه وبين الفتاة، ولكن الفتاة عندما علمت بما قاله الزوج قررت الثأر لنفسها.

تفاصيل جريـ.مة قـ.اتل حبيبته

قررت الفتاة الخروج من المدرسة بعد انتهاء حصتها الخامسة، متوجهة إلى منزل الزوج قـ.اتل حبيبته، والذي كان على علاقة بها، لتكشف ستره أمام زوجها وتنـ.تقم لقلبها، الزوج يعمل نجارا، ويعاني في الفترة الأخيرة من عدة ضغوطات، هذا ما دفعه للبحث عن علاقة تنسيه الخلافات التي في المنزل، ولكن عندما اكتشفت الزوجة وجود علاقة غير شرعية، بين والد أطفالها وبين المجني، ليقرر هو بدوره إنقاذ زواجه ومنع فضـ.يحة على وشك الوقوع، وبيت نيته بالتخلص من الفتاة.

صراخ المجني عليها

دخلت الفتاة إل منزل الزوج قـ.اتل حبيبته لتبدأ بالصراخ وفي محاولة خف الضغط منه كتم أنفاسها ليمنع صراخها وصوتها العالي، ولكن القدر كان ضده، فالفتاة ماتت، وأصبح هو يدور حول نفسه لا يدري ماذا يفعل، وحسب أقواله أمام النيابة : "كنت خايف على زعل مراتي مني، عشان كده خنقت حبيبتي".

ضحية قاتـ.ل حبيبته

أقوال قـ.اتل حبيبته

وأكد الزوج قـ.اتل حبيبته أمام النيابة أنه شعر بالتهديد حينما صرخت الفتاة، وخاف من افتضاح أمره، فقرر التخلص منها ولم يتذكر وقتها أي عواقب، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد قتلها ولكن نيته كانت منعها من الصراخ فقط، بسبب خوفه من اكتشاف زوجته لأمرهما.

وتابع الزوج المتهم قـ.اتل حبيبته: “مكنش قصدي أموتها، بس لما حطيت إيدي على فمها عشان ما تسمعش مراتي، ماتت في إيدي”، مؤكدا أن فعلته جاءت نتيجة غضبه وانفعاله الشديد.

الطب الشرعي

وأمرت النيابة العامة بنقل جثـ.ة طالبة الحسينية إلى مصلحة الطب الشرعي، ليتم فحصها من الطبيب الشرعي، وبيان أسباب الوفاة، بالإضافة لأمر النيابة العامة بدفن الجثة، بعد الانتهاء من التشريح.

كما أمرت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تهمة القتل العمد، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

اقرأ أيضًا: بسبب الضحك.. قاتـ ـل دار السلام ينهي حياة شاب ويسلم نفسه

صعقا بالكهرباء.. القصة الكاملة لـ قا.تل زوجته في البحيرة