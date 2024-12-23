فتاة الشروق.. حاول التحرش بها فقفزت من سيارة الميكروباص

فتاة الشروق.. تحرش بجسدها، قرر أن يستبيح عرضها، لم يتهاون في تلبية رغبته الشيطانية، ولا في إشباع شهوته تجاه أنثى، ليقرر لمس جسدها والتحرش بها في محاولة منه لهتك عرضها، لتقرر الفتاة إنقاذ نفسها والقفز من السيارة.

الموجز تسرد تفاصيل واقعة التحرش بـ فتاة الشروق.

فتاة الشروق تثير الجدل

وكانت منطقة الشروق بالقاهرة، شهدت واقعة مثيرة للجدل، حيث أثارت فتاة الشروق الجدل بقفزها من سيارة ميكروباص بعد محاولة السائق التحرش بها، وهتك عرضها، أثناء ركوبها، وحينما حاول التمادي في فعلته، قفزت من السيارة للحفاظ على نفسها.

فتاة الشروق

نقل فتاة الشروق للمستشفى

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الشروق، قد تلقت إخطارا مفاده تعرض فتاة الشروق لحادث سقوط من سيارة ميكروباص، وتم نقلها لمستشفى الشروق العام، وبالانتقال والفحص اتضح أن السائق حاول التحرش بالفتاة، لتقرر القفز من السيارة خوفا منه ومن التعدي عليها.

بلاغ ضد السائق المتهم بالتحرش

وتقدمت فتاة الشروق ببلاغ ضد السائق بقسم شرطة الشروق، حيث أكدت محاولته التحرش بها، ولمسه لجسدها بقصد منه، وحينما نبهت عليه أكثر من مرة، تمادى في فعله معها، قررت فتح باب السيارة والقفز منها، ليسفر فعلها عن إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة في جسدها.

ضبط السائق المتهم بالتحرش

وبدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في التحقيق بالحادث، ليتم تحديد هوية السائق المتهم بالتحرش بــ فتاة الشروق، ليتم استئذان النياية وتقنين الإجراءات، بعد إجراء التحريات اللازمة، وحسبما أكدت التحريات، فإن السائق المتهم يقيم في ذات المنطقة، حيث كان يقود السيارة دون امتلاك رخصة قيادة أو تسيير قانونية.

وتم إحكام الكمائن وإلقاء القبض على السائق، والذي تم إحالته للنيابة العامة، لاستكمال باقي التحقيقات، بعد توجيه النيابة له تهمة التحرش بالفتاة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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