واقعة تحرش جسدي بفتاة في كمبوند شهير في القاهرة.. التفاصيل

تحرش في كمبوند.. دارت أحداث واقعة في وضح النهار أمس الأحد، وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن تفاصيل تلك الواقعة وهي محاولة تحرش وإكراه تعرضت لها فتاة تدعى «ليلى»- طالبة ثانوى- وذلك أثناء وجودها في أحد الكمبوندات الشهيرة بالقاهرة.

وهذا ما سيوضح تفاصيله الموجز في السطور التالية.

تحقيقات في النيابة العامة بشأن واقعة تحرش

واقعة تحرش

شرعت الواقعة بكلمات غير لائقة من شابين مجهولين، وتطورت إلى محاولة تحرش جسدي، وقد تصدى لها بشجاعة زميلها «زياد»، الذي كان برفقتها في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات محاولات المعتدين، وذلك لملاحقتهما داخل الكمبوند، وسط أجواء متوترة ولكن حضور أمن الكمبوند أنهى الواقعة قبل أن تتفاقم، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة على لسان زميل المجني عليها في التحقيقات أمام النيابة

عندما سأل صديق المجني عليها من قبل النيابة العامة في التحقيقات بخصوص الواقعة، أجاب أنه كان مع المجني عليها التي تدعى "ليلى" وقال أنها زميلته في المدرسة الثانوية وأهلهم أصدقاء أيضاً، وأوضح أنه كان ينتظر الأوبر هو والفتاة أمام أحد المنازل في الشارع بالكمباوند، ورئو حينها شابان يقفون على بعد مسافة صغيره منهم وكان يضحكون ويمزحون مع بعض البعض ثم وجهوا إلي المتحدث الذي يدعى "زياد" والمجني عليها بعض الكلام الغير لائق وبدأو مضايقتهم منذ هذه اللحظة.

وأضاف زياد أنهم بدأوا في مضايقتهم وتحرش بجسد ليلى ولكنه كان يصدهم ويدافع عنها بقدر استطاعته، وتابع أنه بعدها حاولوا تركهم والفرار منهم ولكنهم لحقو بهم، وذكر زياد أنهم كان يتضح عليهم أنهم في حالة من السكر وقال أن حين قامت المجني عليهم بالبكاء بصوت مرتفع لتستغيث، أتى فوراً رجال الأمن وعندما علموا بالواقعة قاموا بإبلاغ الشرطة وأتت بعدها الشرطة وقامت بالقبض عليهم، وأيدت ليلى كلام زياد أمام النيابة العامة.

تحرش بفتاة مراهقة في كمبوند

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