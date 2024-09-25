تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة تحرش جديدة تتعلق بسائق يعمل لدى شركة أوبر، حيث اتهم بسلوك غير لائق تجاه فتاة في ميدان الدقي، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

النيابة تباشر التحقيق في واقعة تحرش سائق اوبر بفتاة في الدقي

ووفقًا للتحقيقات، فإن سائق اوبر تحرش بالفتاة خلال تواجدها في وسط ميدان الدقي، حيث قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها. وعندما استغاثت الفتاة بالمارة، فر السائق من المكان، لكنها تمكنت من استدعاء المارة الذين ساعدوها في تحرير محضر بالواقعة.

ضبط المتهم في واقعة تحرش سائق اوبر بفتاة في الدقي

بعد تلقي البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهم. وبالفحص، تم تحديد رقم السيارة وضبط السائق، الذي تم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

بلاغ الفتاة ضد سائق اوبر

تقدمت الفتاة ببلاغ للأجهزة الأمنية، مشيرةً إلى أن المتهم كان ينتظر راكبًا في ميدان الدقي عندما وقع الحادث. وأكدت أنها تعرضت للتحرش عبر ملامسة غير لائقة، مما دفعها للاستغاثة بالمارة.

سجل مشابه من الوقائع

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الداخلية ملابسات واقعة سابقة تم تداولها على موقع فيسبوك، تتعلق بقائد سيارة قام بأعمال غير أخلاقية والتعدي اللفظي على سيدة أثناء سيرها في منطقة المعادي بالقاهرة. وبفضل جهود أجهزة الأمن، تم ضبط المتهم الذي أقر بارتكابه الواقعة.

وفي وقت سابق، أعلن دفاع سائق أوبر المتهم في وفاة حبيبة الشماع، عن التقدم بمذكرة لاستئناف على الحكم الصادر ضد المتهم بالسجن 5 سنوات عن تهمتي تعاطي وحيازة المواد المخدرة، أمام محكمة النقض خلال 30 يوما، لتخفيف الحكم الصادر ضد موكله بعد حصوله على حكم بالبرأة من تهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع.

ويبقى للمتهم فرصة أمام محكمة النقض إما بتأييد الحكم الصادر أو بتخفيف الحكم، أو القضاء ببراءته.

وقضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، ببراءة سائق أوبر المتهم في وفاة حبيبة الشماع، من تهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع، فيما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة، كما أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

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