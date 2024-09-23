قضية التحرش بالأطفال وخيانة رانيا يوسف مع كلب.. منتج العمل يدافع عنه

قال المنتج بلال صبري، أن فيلم أوراق التاروت بطولة رانيا يوسف لم يُمنع من قبل الرقابه بعرضه في السينمات، بل أخذ على موافقة رقابية منذ عام ونصف، موضحاً أن هناك صحفي هو من تسبب في تلك الأزمة.



وتابع بلال صبري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن الفيلم سيعرض في رأس السنة بدور العرض السينمائي، معقباً :"هل معقول في منتج أنتج أفلام كتيرة يعمل مشهد زي المشهد ده، أنا تعبت وبقالي أسبوع مش بعرف أنام ومش عاوز أتكلم في حاجه زي دي، هو كل الموضوع أن في 3 حيوانات بالعمل كلب وقطة وبغبان".

رانيا يوسف في التاروت

منتج "أوراق التاروت": حصلنا على موافقة من الرقابة والعمل يناقش قضايا التحرش بالأطفال



وأشارت بلال صبري، إلى أنه تفاجأ بتلك الأخبار عن ذلك المشهد، موضحاً أن الرقابة أعترضت على اسم الفيلم حيث قمنا بتغييره من "التاروت" لـ "أوراق التاروت"، وحصلنا على التصريح ومن المفترض عرض العمل ونناقش فيه سلبيات ما يتعرض فيه الأطفال من تحرش والقانون يعاقب على ذلك.

رانيا يوسف

منتج "أوراق التاروت": بقالي أسبوع مش بعرف أنام ورانيا يوسف عمرها ما تعمل مشهد تخون زوجها مع كلب



وأوضح بلال صبري حقيقة المشهد المثير للجدل لـ رانيا يوسف قائلا :"رانيا مربية كلب في البيت وجوزها كان بيخونها قالتله خلي بالك الكلاب أوفي من البشر ونزلت الكلمة دي من سنة على صفحتها والكلمة بتتقال عادي".



وأختتم بلال صبري حديثه قائلاً، أنه لا يمكن أن تقدم رانيا يوسف مشهد تخون فيه زوجها مع كلبها، كون لديها أطفال وهذا الكلام غير صحيح وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات لأنها تضر بالفيلم وأبطاله".



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

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