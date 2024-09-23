رانيا يوسف في أربع وجوه مختلفة.. اعرف الحكاية

تعيش الفنانة رانيا يوسف، حالياً فترة من النشاط الفني، وذلك بعد نجاح عملها الأخير، مسلسل "عمر أفندي"، الذي قدمت فيه شخصية "دلال" صاحبة البنسيون بالتعاون مع الفنان أحمد حاتم.

رانيا يوسف

فيلم بنسيون دلال

وتشارك رانيا يوسف حالياً في أكثر من عمل، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، تنتظر الفنانة رانيا يوسف حالياً عرض عدد من الأعمال الجديدة، منها فيلم "بنسيون دلال"، الذي تم إطلاق البرومو الرسمي له مؤخرًا، ومن المقرر أن يعرض في السينما يوم 10 أكتوبر المقبل، والفيلم يضم نخبة من الفنانين مثل بيومي فؤاد، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي، إخراج شادى الرملي.

مسلسل روج أسود

كما تشارك رانيا يوسف، في مسلسل "روج أسود" الذي بدأ تصويره مؤخراً، وتتناول قصته مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة والمستوحاة من قصص حقيقية بمحاكم الأسرة المصرية، وتجسد رانيا يوسف في المسلسل دور سيدة خاضت أكثر من 10 زيجات فاشلة، لتجد نفسها في صراعات متعددة مع أزواجها السابقين في محكمة الأسرة، العمل يجمعها بنجوم مثل داليا مصطفى، لقاء الخميسي، وفرح الزاهد، وآخرون، ويقدم معالجة درامية لقضايا تواجه العديد من الأسر المصرية.

رانيا يوسف

فيلم ورد وريحان

إلى جانب هذه الأعمال، انتهت رانيا يوسف من تصوير فيلم "ورد وريحان"، الذي يضم أسماء مثل أحمد الفيشاوي وعمرو عبد العزيز، وآخرون من النجوم، ومن تأليف محمد أشرف ونورا أحمد، وإخراج محمد نبيل صابر.

فيلم التاروت

كما تنتظر رانيا يوسف، عرض فيلم التاروت، التي تظهر خلاله بدور سيدة تدعى ماري، وتتعرض لحادث خلال الأحداث، يجعلها تمر بأزمة نفسية، وهذا يؤثر على حياتها بشكل كبير، يصيبها بمشاكل نفسية، ويجعلها تخون حبيبها الشخصية التي يلعب دورها الفنان محمد سليمان، وهو بطولة سمية الخشاب، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، وآخرون من النجوم.

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