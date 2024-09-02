رانيا يوسف تكشف كواليس دورها في فيلم "ورد وريحان"



حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مشاركة جمهورها كواليس فيلم "ورد ريحان"، المقرر عرضه في دور السينمائي قريبًا.

روجت الفنانة رانيا يوسف، لدورها في فليم "ورد ريحان "، ونشرت عدة صور من كواليس العمل عبر حسابها الرسمي بموقع " انستجرام " الذي رصده موقع " الموجز".

رانيا يوسف أثناء تصوير ورد وريحان

دور رانيا يوسف في فيلم ورد وريحان

علقت رانيا يوسف، على صور كواليس فيلم " ورد وريحان "، قائلة :" ورد مع المخرج محمد نبيل" .

هنا تكشف رانيا يوسف، دورها الجديد في فيلم " ورد وريحان " ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي .

كواليس فيلم ورد وريحان

من جانبه، حرص الفنان عمرو عبد العزيز على ترويج فيلم "ورد وريحان"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" ، وأعلن عن عرض الفيلم قريبًا.

نجوم فيلم ورد وريحان

فيلم ورد وريحان بطولة كل من ؛ أحمد الفيشاوي، عمرو عبد العزيز، رانيا يوسف، أسما سليمان، نبيل عيسى، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف نورا محمد ومحمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف ومن إخراج محمد نبيل.



أحداث فيلم ورد وريحان

تدور قصة الفيلم حول شخصية " زين " الذي تعرض لمرض نفسي بسبب الضغوطات المحيطة به مثل الكذب الذي يواجه من الآخرين ويحاول أن يوجه رسالة بأن الكذب مرفوض في حياته وجزاءه سيئ .



إثارة الجدل حول أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف

يذكر أن أحمد الفيشاوي، قد تعرض لاثارة الجدل حوله بعد بعد نشر صورة له مع رانيا يوسف ضمن كواليس تصوير فيلم "ورد ريحان"، حيث كان يحتضنها مما شك الجمهور في علاقة عاطفية بينهما.

أوضحت رانيا يوسف الحقيقة وقتها، قائلة : نستعد لفيلم جديد يبدأ تصويره في منتصف شهر يناير، وكنت اقرأ السيناريو بجانب الفيشاوي داخل فندق واحتفالنا وقتها بعيد رأس السنة الميلادية.

رانيا يوسف

أخر أعمال رانيا يوسف

كانت أخر أعمال رانيا يوسف في مسلسل "وبقينا اتنين" الذي تم عرضه ضمن السباق الرمضاني 2024 وشارك في بطولته الفنان شريف منير وحقق نجاح كبير في فترة عرضه.

رانيا يوسف تحتفل بوصول أغنيتها "ليك" إلى 3 مليون مشاهدة

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بنجاح أغنيتها "ليك" التي حققت ما يقرب من 3 مليون مشاهدة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وكانت رانيا يوسف قد طرحت أولى كليباتها الغنائية بعنوان "ليك"، التي كتب كلماتها سمير طارق، وقام بتلحينها محمد مصطفى، بينما أخرجت الفيديو كليب بتول عرفة.

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