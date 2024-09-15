إعادة تصوير مشاهد فيلم "التاروت" بسبب اعتراضات الرقابة

أعلن فريق عمل فيلم "التاروت" عن إعادة تصوير بعض المشاهد بعد تدخل الرقابة واعتراضها على بعض اللقطات المثيرة، يأتي هذا القرار في إطار الاستعداد لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية خلال الفترة القادمة، حيث يترقب الجمهور طرحه لما أثاره من جدل واسع، ويرصد الموجز تفاصيل العمل.

أسباب جدل فيلم "التاروت" وقصته المثيرة

رانيا يوسف في التاروت

فيلم "التاروت" أثار الجدل منذ الإعلان عن قصته التي تتناول خيانة غير تقليدية، حيث يظهر في أحد المشاهد بطلة الفيلم وهي تخون حبيبها في مشهد غير متوقع مع الكلب الخاص بها. هذا المشهد تحديدًا كان سببًا رئيسيًا في الانتقادات التي وُجهت للفيلم. كما يتناول العمل نوعًا آخر من العلاقات المثيرة للجدل بين السيدات، ما زاد من حدة الانتقادات التي طالت الفيلم، وأدى إلى تدخل الرقابة.

موقف الرقابة وطلباتها

صرح المنتج بلال صبري بأن الرقابة لم تتدخل في العمل إلا بعد انتهاء التصوير، حيث طالبت بإجراء تعديلات على بعض المشاهد التي وُصفت بالمثيرة. هذا التدخل أدى إلى ضرورة إعادة تصوير بعض اللقطات، وهو ما سيتطلب زيادة في ميزانية الإنتاج. أكد صبري على التزام فريق العمل بتعليمات الرقابة قائلاً: "ملتزمون بتعليمات الرقابة، وسنقوم بالتعديلات المطلوبة في أقرب وقت".

توقيت عرض الفيلم في السينما

من جهة أخرى، قررت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، بقيادة الفنانة إسعاد يونس، عرض فيلم "التاروت" في ليلة رأس السنة. يأتي هذا القرار بعد اتفاق الشركة مع المنتج بلال صبري، حيث يُتوقع أن يجذب الفيلم جمهورًا واسعًا بفضل القصة المثيرة للجدل وأبطال الفيلم المعروفين.

أبطال فيلم "التاروت" وفريق العمل

رانيا يوسف

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، ومحمد عز. يشارك أيضًا في العمل علاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين. الفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا تجاريًا كبيرًا خاصة بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة.

تأثير الجدل على شعبية الفيلم

رغم الانتقادات الحادة التي واجهها الفيلم، إلا أن الضجة التي أُثيرت حوله قد تكون سببًا في زيادة الإقبال على مشاهدته. عادةً ما تجذب الأعمال التي تثير الجدل اهتمام الجمهور، وهو ما قد يصب في صالح الفيلم عند طرحه في دور العرض.

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