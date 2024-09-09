رانيا يوسف تعلن بدء تصوير مسلسل روج أسود وتحتفل مع زملائها

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن انطلاق تصوير مسلسلها الجديد "روج أسود"، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

نشرت مجموعة صور من كواليس أول يوم تصوير عبر "انستجرام" الذي رصده موقع "الموجز"، حيث ظهرت مع زملائها الفنانين، وعلّقت قائلة: "أول يوم تصوير لمسلسل روج أسود مع زملائي الحلوين لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، تأليف أيمن سليم، وإنتاج محمود شاهين".

الاحتفال بمسلسل روج أسود

مي سليم تحتفل بأول يوم تصوير

لم تكن رانيا يوسف الوحيدة التي احتفلت ببدء تصوير المسلسل، حيث شاركت الممثلة مي سليم أيضًا سعادتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ونشرت صورًا من موقع التصوير وعلّقت عليها قائلة: "مسلسل روج أسود، قريبًا، إخراج الأستاذ محمد عبد الرحمن، وتأليف الأستاذ أيمن سليم".

كما أقام فريق العمل احتفالًا بتقطيع التورتة وسط حضور نجوم العمل.

كواليس روج أسود

فريق عمل يضم نخبة من النجوم

يجمع مسلسل "روج أسود" بين عدد كبير من نجوم الفن، منهم: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، داليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي.

يُعد هذا العمل إنتاج ممدوح شاهين وتأليف الكاتب أيمن سليم، بينما يتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

اعتذار ريم البارودي عن المشاركة في المسلسل

في سياق آخر، أعلنت الفنانة ريم البارودي عبر خاصية "الاستوري" في حسابها على "إنستجرام" اعتذارها عن عدم المشاركة في المسلسل، وكتبت: "تم اعتذاري عن عدم المشاركة في مسلسل روج أسود، تأليف أيمن سليم، وإخراج مصطفى فكري، وذلك لعدم قدرتي على التصوير بسبب ظروفي الخاصة".

ريم البارودي

آخر أعمال رانيا يوسف في الدراما

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف الدرامية هو مسلسل "عمر أفندي" الذي عرض على قناة "أون" من الأحد إلى الخميس.

رانيا يوسف

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب معقدة تجمع بين الماضي والحاضر، حيث يقع أحمد حاتم في حب آية سماحة في الزمن الحالي، ثم تنتقل الأحداث إلى الأربعينيات حيث يقابل رانيا يوسف ويقع في حبها، وتميز المسلسل بطابع الإثارة والتشويق.

شارك في بطولة مسلسل "عمر أفندي" مجموعة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، محمود حافظ، وغيرهم.

العمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويتميز بسرد درامي سريع في 10 حلقات.

منذ عرض المسلسل، تصدرت حلقاته مؤشرات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وحقق المركز الأول ضمن الأكثر تداولًا وبحثًا.

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