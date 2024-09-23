وقف وتأجيل وخيانة مع كلب.. لعنة التاروت تصيب صناعه

أصبح اسم" فيلم التاروت" علامة في عالم الأزمات إذ واجه العمل سلسلة من الأزمات والتحديات التي أخرت عرضه وأثارت جدلاً واسعًا عبر صفحات السوشيال ميديا للعمل ولـ أبطاله وعلى رأسهم الفنانة رانيا يوسف والفنانة سمية الخشاب، وفي هذا الصدد يستعرض" الموجز " أبرز الأزمات.

أول الأزمات مشاكل إنتاجية

توقف تصوير فيلم التاروت عدة مرات لأسباب إنتاجية مختلفة، مما أدى إلى تأخير إنجازه وتأجيل موعد عرضه أكثر من مرة.

إذ نشب خلافات كثيرة بين المنتج والمخرج حول بعض التفاصيل الفنية والإخراجية، مما ساهم في تأخير عملية الإنتاج.

سمية الخشاب ورانيا يوسف أبطال فليم التاروت

أزمة اعتراض الرقابة على بعض المشاهد

في المرتبة الثانية واجه فيلم التاروت أزمة في الحصول على تصريح العرض من الرقابة على المصنفات الفنية، حيث اعترضت الرقابة على بعض المشاهد التي اعتبرتها جريئة أو مثيرة للجدل.

إذ طالبت الرقابة الفنية بحذف أو تعديل بعض المشاهد، خاصة تلك المشاهد التي صورتها الفنانة رانيا يوسف، إذ رأت النقابة أن المشاهد لا تتناسب مع القيم المصرية.

وكان المشهد الذي أثارت الجدل مشهدًا الفنانة رانيا يوسف مع زوجها في الفيلم، حيث تقول له: " الكلاب أوفى من البشر".

وهذا الحوار ما أثار اعتراض الرقابة، التي رأت أنه غير ضروري وتم حذف المشهد في النهاية من الفيلم.

مشهد الخيانة مع كلب

أثير جدل واسع عبر صفحات السوشيال ميديا حول مشهد لـ رانيا يوسف مع كلب في فيلم التاروت، حيث اعتبره البعض غير لائق مسيئًا، وطالبوا بمنع عرض الفيلم على شاشات السينما.

ولكن في الحقيقة لم يكن هناك أي مشهد غير لائق أو خيانة زوجية كما أشيع بين رواد السوشيال ميديا، إذ أن المشهد الذي أثار الجدل كان مجرد حوار بين رانيا يوسف وزوجها فقط في أحدا الفيلم.

أسباب تأجيل التصوير والعرض لـ التاروت

تم تأجيل موعد عرض فيلم التاروت عدة مرات، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه التأجيلات.

قد تكون التأجيلات ناتجة عن المشاكل الإنتاجية واعتراضات الرقابة، أو ربما لأسباب تسويقية وتجارية.

قصة فيلم التاروت

فيلم التاروت من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة على حياتهن، حيث تجسد رانيا يوسف، شخصية تدعى "ماري"، والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها.

أبطال فيلم التاروت

فيلم التاروت، بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيى.

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