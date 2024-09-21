"خانت جوزها مع كلب".. مؤلف "التاروت" يعلق على المشهد المثير

كشف مؤلف فيلم "التاروت"، معتز المفتي، كواليس المشهد الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الفنية والمجتمعية، والذي ارتبط بممثلة الفيلم رانيا يوسف ومشهد خيانة زوجها مع كلب.

يرصد موقع "الموجز" التفاصيل كاملة حول هذا العمل

وأوضح المفتي أن هذا المشهد غير موجود في الفيلم على الإطلاق، مؤكدًا أن الفكرة تم تحريفها.

نفي الشائعات عن المشهد المثير

عبر منشور على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قال معتز المفتي: "أنا مؤلف فيلم التاروت الذي أثار الكثير من الجدل بسبب فكرته وموضوعه".

وأضاف: "أريد أن أوضح أنه لا يوجد في الفيلم أي مشهد تظهر فيه بطلة الفيلم وهي تمارس علاقة مع كلب".

وأكد المفتي أن الفيلم خال تمامًا من هذه الفكرة التي أثارت الجدل الكبير.

انتظار ردود الفعل عند العرض

أعرب المفتي عن أمله في أن يتم فهم الرسالة الحقيقية للفيلم عند عرضه، وأن يزيل المشاهدة الفعلية أي سوء فهم أو جدل أثير حول محتواه.

وقال: "أتمنى أن تصل الصورة والمعنى الحقيقي للجمهور بمجرد أن يتم عرض الفيلم، لتتضح الأمور بشكل أكبر".

الرقابة ترفض عرض الفيلم وتطلب تعديلات

الجدير بالذكر أن الرقابة رفضت عرض فيلم "التاروت" بعد الاطلاع على النسخة النهائية، حيث طالبت بحذف بعض المشاهد المثيرة للجدل وإعادة تصوير مشاهد أخرى.

وواجه طاقم العمل مأزقًا كبيرًا بعد الانتهاء من التصوير وهدم الديكورات، مما يجعل إعادة التصوير أمرًا معقدًا ومكلفًا.

عرض الفيلم في ليلة رأس السنة

أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، بقيادة الفنانة إسعاد يونس، أن الفيلم من المقرر عرضه في ليلة رأس السنة، مما يضع العمل تحت ضغط زمني لإنهاء التعديلات المطلوبة قبل موعد العرض المحدد.

فريق العمل

يضم فيلم "التاروت" نخبة من النجوم، منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، وعبد العزيز مخيون، ومن إخراج إبرام نشأت وتأليف معتز المفتي.

تفاصيل شخصية رانيا يوسف

وكانت قد انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها بـ فيلم "التاروت"، والذي من المقرر عرضه ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى 2023.

رانيا يوسف

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية.

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