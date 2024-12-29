ضحية العاشق.. لم يتمكن من الزواج بها فقـ.تل زوجها في بورسعيد

ضحية العاشق.. لم يتمكن من مشاهدتها وهي تتزوج آخر، لم يرضى بالنصيب، قال في قرارة نفسه أنها حبيبته هو، ضحكت معه وعشقته، ولكنها تزوجت غيره، ليضمر في نفسه شرا ويقتلها، ولكنه راجع نفسه وأقنعها أنه لن يتمكن من رؤيتها مصابة، لذ قرر الإنتقام من زوجها.

قرار بفسخ الخطبة

الموجز تسرد التفاصيل، الشاب وخطيبته، أو من كانت خطيبته، أحبها حبا جما، ولكن الفتاة قررت فسخ الخطبة، بعدما تأكدت أنها لن تتمكن من إكمال حياتها مع الشاب، لذا فسخت الخكبة، وبعد فترة تزوجت من آخر ضحية العاشق، وهذ لم يعجب الخاطب المتهم ليقرر الانتقام ويطعن المجني عليه ضحية العاشق عدة طعنات بأماكن متفرقة، ولكنه لم يتوفى ويجرى إسعافه.

طعنات متفرقة

البداية كانت بإخطارا تلقته الأجهزة الأمنية من قسم شرطة بورسعيد، باعتداء شاب على آخر في منتصف شارع الحميدي ونبيه بمحافظة بورسعيد، وطعنه طعنات متفرقة بسلاح أبيض "مطواة" الأمر الذي أدى إلى إصابته بأنحاء متفرقة بالجسم.

بلاغ بالواقعة

وعلى الفور هبت قوات الشرطة مدعومة بسيارة الإسعاف، ومعهم فرق المباحث الحنائية المختصة، لتتمكن من السيطرة على الموقف، وضبط أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

ضحية العاشق

تحريات المباحث

واتضح بعد تحريات المباحث المبدئية، أن المجني عليه ضحية العاشق، يدعى "محمد. م. السيد"، ويبلغ من العمر 31 عاما، ولديه الكثير من الجروح المتفرقة في أنحاء جسده، ويجرى الآن إسعافه واستكمال الفحوصات الطبية.

قرار بالانتقام

وجاء في تحريات المباحث أن المتهم كان خاطبا لفتاة ولكن لم تكتمل خطبتهما، ولكنه يتقبل الأمر وبعد زواج خطيبته من شخص آخر، قرر الانتقام منها وقتله، وارتكب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، لتتولى النيابة التحقيقات.

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