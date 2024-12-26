ضحية شقيقها.. حينما يتجاوز السائق حدود الله ويتعدى على شقيقته في الإسكندرية

ضحية شقيقها.. لم يحفظ حدود الله التي حدها بين الأشقاء، بل لم ينصع لأمره في قوله "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم"، فكانت شقيقته هل التي ستقع في فخه فريسة ليقطع من خلالها كل ما أمر الله به أن يوصل وتصبح ضحية شقيقها.

ضحية شقيقها

الموجز تستعرض تفاصيل قصة دارت رحاها بمحيط منطقة الرمل في محافظة الإسكندرية، حيث كانت ضحية شقيقها تسكن في شقة بمقابلها على الجهة الأخرى شقيقها، لكن أشقاؤهم كانوا يسكنون في مناطق أخرى بعيدة عنهم.

اعتاد الأشقاء أن يعودوا بعضهم امتثالًا لصلة الرحم، لكن لكون ضحية شقيقها في الشقة على الوجه المقابل لشقته فكان دائمًا ما يزورها، إلا أن ضحية شقيقها بدأت حكاية تعديه عليها بقُبلة.

بداية واقعة ضحية شقيقها

الواقعة بدأت حينما قبَّل الشقيق شقيقته قُبلة ليست بريئة، لكنها كانت الشرارة الأولى لجريمة حرمها الله على كل البشر، فلا يفعل هذه الجريمة الرجل مع أمه أو بنته أو حتى شقيقته لكن الجاني فعلها لتكون قصة ضحية شقيقها.

تفاصيل الواقعة

سائق اعتاد أن يزور شقيقته في شقتها وقبل أيام من الواقعة، قبلها قُبلة غير بريئة كان فيها شيء من الإشارة إلى الفعل الحرام، لكن شقيقته نهرته وفضحت أمره أمام أشقائهما، وتركت شقتها لتنتقل إلى أخرى.

بعد مرور عدة أيام ذهب لها شقيقها واعتذر، مؤكدًا أنه لم يقصد ما فهمه أيًا منهم من قُبلته لها، مشيرًا إلى أنها قُبلة بريئة كما يفعل أي رجل مع شقيقته في المصافحة والترحاب العادي.

العودة إلى المنزل

المجني عليها عادت مرة أخرى إلى العقار الذي تقيم به في منطقة أبيس، ولكون المتهم شقيقها الأكبر والقائم على رعايتها عاد مرة أخرى لعيادتها ولكن تلك المرة كانت لتنفيذ جريمته.

ضحية شقيقها

تنفيذ الجريمة

في يوم الواقعة ذهب الأخ إلى شقيقته وطلب منها مشروبًا، وبعدما قدمت له المشروب وضع لها فيه منومًا إلى أن شربته ونامت نومًا عميقًا فاعتدى عليها جنـ.سيًا أكثر من مرة، وباكتشافها الأمر حررت محضر بالواقعة.

بعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، ومن ثم جنايات مستأنف.

الحكم على المتهم

فيما قررت الدائرة القضائية بمحكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، في القضية المقيدة برقم 8813 لسنة 2024 جنايات ثانٍ الرمل برئاسة المستشار أشرف أبو زينة، معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتعدي على شقيقته، 19 عاما، بعدما وضع لها منومًا في العصير.

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