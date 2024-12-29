ضحية حدائق القبة.. زوج يطـ.عن زوجته برقبتها بسبب خلافات زوجية

ضحية حدائق القبة.. الأمر بدأ بمجرد خلاف بين زوجين ولكن الخلافات بدأت تزيد لتصبح العلاقات بينهم متوترة حد الانفصال، لتقرر الزوجة اللجوء لمنزل والدها هربا من جحيم زوجها، فيغافلها الزوج ويطـ.عنها برقبتها قاصدا قتـ.لها، تفاصيل واقعة قتـ.ل زوجة تقف على أحداثها الموجز.

البادية خلافات زوجية والنهاية طـ.عن الزوجة

ضحية حدائق القبة جريمة مروعة وقعت أحداثها بين زوجين حيث طعن الزوج زوجته على مرأى ومسمع من المارة في الشارع، باستخدام سلاح أبيض بعدما اندلعت الخلافات بين الزوجين، لتهرب على إثر ذلك الزوجة من منزل الزوجية، لتواجه بعدها مصيرًا مأساويًا على يد زوجها.

قاتل ضحية حدائق القبة

تحريات المباحث

وأكدت تحريات المباحث بأن المجني عليها ضحية حدائق القبة هربت من منزل الزوجية منذ عدة أيام، بعدما اندلعت الخلافات بين الزوجين، وأثناء محاولتها ركوب التوك توك، بالقرب من منزل والديها، فاجأها الزوج الذي كان يراقبها بسلاح أبيض، موجها لها عدة طعـ.نات في الرقبة أمام أعين المارة.

المتهم يطعن زوجته ضحية حدائق القبة

طعـ.ن المتهم زوجته وأصابها بجروح قطعية خطيرة في الرقبة، لكن المارة تدخلوا ونقلوا ضحية حدائق القبة إلى المستشفى، والتي لم تفقد حياتها حتي الآن رغم شدة الطعنات، واستطاعت قوات الأمن من ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة على إثر طـ.عن الزوج لزوجته ضحية حدائق القبة، حبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، بعد توجيه تهمة الشروع في القـ.تل وحيازة سلاح أبيض دون تصريح.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة استخراج تقرير الطب الشرعي، عن حالة الزوجة وتفاصيل الإصابات التي تعرضت لها، وسرعة إنهاء تحريات المباحث العامة.

كما أكدت التحقيقات أن الخلافات بين الزوجين، بدأت منذ فترة طويلة، حيث تصاعدت بوتيرة سريعة، الأمر الذي دفع الزوجة للهروب لمنزل والديها، ليؤكد الشهود العيان أن الزوج كان يحاول إعادة زوجته لمنزل الزوجية، لكنه لجأ إلى العـ.نف بعد فشله في حل النزاع بطريقة سلمية.

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