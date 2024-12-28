حبـ ـس هدير عبد الرازق سنة بتهمة نشر فيديوهات خـ ـادشة للحياء

هدير عبد الرازق.. أقرت المحكمة الاقتصادية، في جلستها اليوم السبت، بالحـ.بس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه للبلوجر هدير عبد الرازق بسبب نشرها الفـ.سق والفـ.جور، وفيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تغيب هدير عبد الرازق

تغيبت البلوجر هدير عبد الرازق عن حضورها جلسة اليوم السبت، بالمحكمة القاهرة الاقتصاديّة، على خلفية الحكم عليها بتهمة نشر فيديوهات فاضـ.حة وخـ.ادشة للحياء العام.

وكانت المحكمة الاقتصادية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد إصدار الحكم اليوم السبت، على البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خـ.ادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموجز تنقل لكم تفاصيل المحاكمة.

إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة

كما أحالت النيابة العامة، البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة "سـ.ب وقـ.ذف" شخص أمام المحكمة الاقتصادية.

حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرزاق

وينشر موقع الموجز تفاصيل جلسة قضي هدير عبد الرازق، بالإضافة إلى ما دار بشأن اتهام البلوجر هدير عبد الرازق، حي انقعدت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، حضر خلالها والدها بينما تغيبت نجلته عن حضور اولى الجلسات.

قضية هدير عبد الرزاق

في بداية الجلسة، استمعت المحكمة لطلبات دفاع البلوجر هدير عبدالرازق، و التي تمثلت في طلب ضم "الفلاشة" التي تحتوي على الفيديوهات المتهمة بها إلى ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة.

كما طالب محامي الدفاع إلى طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته حول التحريات، كما دفع الدفاع ببطلان التحريات في القضية.

هدير عبد الرازق

تفاصيل الجلسة وتفاعل الدفاع

شهدت الجلسة حضور محامي البلوجر، بينما غابت البلوجر هدير عبدالرازق عن الحضور، وهو ما أشار إليه والدها في تصريحاته الصحفية، موضحًا أن حضور ابنته في أولى الجلسات ليس إلزاميًا، كما طالب والد البلوجر هدير عبدالرزاق وسائل الإعلام بالحذر في ما يتم نشره عن ابنته، موجهًا تساؤلًا حول "من سرب الفيديوهات الخاصة بها" التي كانت محور القضية، كما كشف والدها أيضًا عن تقديمه بلاغًا للنيابة العامة بشأن تسريب تلك الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار والد البلوجر هدير عبدالرازق إلى أن جلسة المحكمة شهدت مناقشات حول طلب تأجيل القضية للإطلاع على المستندات، وهو ما تم قبوله من قبل المحكمة، التي قررت رفع الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة.

أما على صعيد التحقيقات، فقد استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة للتحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق، حيث وجهت لها عدة اتهامات تشمل نشر أخبار كاذبة حول تحـ.رش بها، بالإضافة إلى نشر فيديوهات خـ.ادشة للحياء، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما اعترفت عبد الرازق خلال التحقيقات بنشر هذه الفيديوهات المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب مشاهدات وزيادة الأرباح.

وفيما يتعلق بمكان احتجاز البلوجر هدير عبدالرازق، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها داخل شقتها في أحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول، ثم إحالتها إلى النيابة العامة لإتمام التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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