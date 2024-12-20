هدير عبد الرازق في قفص الاتهام.. تفاصيل جلسة محاكمتها بتهمة نشر الفجور

تنظر المحكمة الاقتصادية غداً السبت، جلسة محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، المتهمة بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم تأجيل المحاكمة سابقاً من موعدها الأصلي في 30 نوفمبر 2024 إلى جلسة 21 ديسمبر 2024.

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تواجه هدير عبد الرازق خمس تهم وجهتها النيابة العامة، أبرزها نشر محتوى خادش للحياء العام، التحريض على الفسق، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وأظهرت التحقيقات أن البلوجر قامت بنشر صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك)، تتضمن إيحاءات جنسية وانتهاكاً للآداب العامة.

وفقاً للنيابة استهدفت هدير من خلال هذه المواد جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية، مما أثار جدلًا واسعًا حول محتواها وتأثيره السلبي على المجتمع.

إحالة إلى المحكمة

في 19 نوفمبر قررت النيابة العامة إحالة البلوجر هدير عبد الرازق إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تحديد جلسة 30 نوفمبر كأولى جلسات المحاكمة، إلا أن الجلسة تأجلت لاحقاً إلى 21 ديسمبر 2024.

اعترافات صادمة أثناء التحقيقات

خلال التحقيقات أقرت هدير عبد الرازق بنشر محتوى خادش للحياء العام يتضمن إيحاءات جنسية، مؤكدة أنها كانت تهدف إلى زيادة مشاهدات حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، ويوتيوب، لتحقيق أرباح مالية كما اعترفت بأنها نشرت شائعات كاذبة حول تعرضها للتحرش بغرض جذب الانتباه وتعزيز شهرتها.

التهم والعقوبات المحتملة

وجهت النيابة العامة للبلوجر خمس تهم رئيسية، تشمل نشر الفسق والتحريض عليه، الاعتداء على القيم الأسرية، والإضرار بالمبادئ المجتمعية وفي حال ثبوت الاتهامات، قد تواجه هدير عقوبات قانونية تتراوح بين الحبس والغرامة.

المحاكمة المقبلة

من المقرر أن تعقد المحكمة الاقتصادية، غداً السبت، جلسة جديدة لمحاكمة هدير عبد الرازق ويترقب الشارع المصري ما ستؤول إليه القضية، خاصة في ظل تنامي النقاشات حول تأثير محتوى البلوجرز على القيم المجتمعية.

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