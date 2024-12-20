كواليس فيلم الدشاش لـ محمد سعد وموعد عرضه في دور السينمات

يقترب عرض فيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد في دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة مع بداية العام الجديد، حي طرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر التشويقي وموعد عرضه.

في إطار ذلك، يرصد الموجز موعد عرض فيلم "الدشاش" وكواليس العمل خلال السطور التالية.

موعد عرض فيلم الدشاش

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش" البوستر التشويقي للعمل استعداداً لعرضه في دور السينمات المصرية بدءا من يوم 1 يناير المقبل لعام 2025.

كما من المقرر عرضةفيلن "الدشاش" في السينمات العربية يوم 14 يناير.

يجسد الفنان محمد سعد في "الدشاش" بشخصية مختلفة تماماً عن أعماله السابقة، مما يثير فضول الجمهور حول التجربة الجديدة التي سيقدمها.

محمد سعد

تغيير جذري في شخصية محمد سعد بفيلم "الدشاش"

في البوستر التشويقي، لفت محمد سعد الأنظار بظهوره بشكل جديد كلياً مختلف عن أعماله الماضية الذي كان يعمل على تكرار شخصيته مثل اللمبي واطاطا، وظهرت ملامح محمد سعد في الدشاش بملامح مختلفة عن المعتاد.

يظهر محمد سعد في الدشاش، الصورة دور رجل عصابة شرس وقوي، وهي شخصية غير تقليدية كما اعتاد عليه الجمهور من أعماله الكوميدية الذي قدمها في الماضي

يشارك في البوستر التشويقي لفيلم الدشاش عدد من النجوم أبرزهم زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، مريم الجندي، وخالد الصاوي.

البوستر التشويقي لفيلم الدشاش

عودة محمد سعد بعد غياب طويل

يشهد فيلم "الدشاش" عودة قوية للفنان محمد سعد إلى السينما بعد غياب استمر 6 سنوات منذ آخر أفلامه "الكنز 2" الذي عرض في 2019 ومن المقرر أن يدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد محمد سعد شخصية رئيس عصابة، وهو الدور الذي يبدو مختلفاً تماماً عن ما قدمه سابقاً.

صناع فيلم الدشاش

يشارك في فيلم الدشاش نخبة من النجوم مثل خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

تعاون سعد مع زينة بعد سنوات

يشهد فيلم الدشاش أيضاً عودة التعاون بين محمد سعد والفنانة زينة بعد مرور 16 عامًا على تعاونهما في فيلم "بوشكاش"، الذي حظى على إعجاب كبير من الجمهور حتى اليوم.



محمد سعد

أزمة في كواليس فيلم الدشاش

ورغم التوقعات الكبيرة التي تحيط بفيلم الدشاش، يذكر أن محمد سعد مر بأزمة قبل بدء تصوير "الدشاش"، بعد خروج المخرج أحمد البنداري ليكشف عن تفاصيل مؤلمة تتعلق بمغادرته المشروع، حيث كان البنداري هو من رشح سعد للفيلم في البداية، لكنه بعد ثلاثى شهور من التحضيرات والتعاون مع المنتجين، اكتشف أن سعد غير راضي عن السيناريو وقرر الابتعاد عن الفيلم.

هذا الموقف دفع البنداري إلى تحذير صناع الأفلام من التعامل مع محمد سعد دون ضمان الجدية والالتزام التام.

اقرأ أيضاً

بغد غياب طويل عن السينما.. محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم الدشاش

نسرين أمين تروج لفيلم "الدشاش" وتخوض انتعاشة فنية فريدة من نوعه

