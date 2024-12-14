أشهر إفيهات محمد سعد في عيد ميلاده.. "البوس البوس والحضن الحضن"

محمد سعد، نجم الكوميديا الذي خطف قلوب الجماهير بأدواره المميزة وشخصياته الكوميدية التي تركت بصمة لا تُنسى، يحتفل اليوم، السبت، بعيد ميلاده، وهو الذي قدّم شخصيات مثل "اللمبي" و"بوحة" وقدم محمد سعد خلالها أشهر الإفيهات التي أصبحت جزءًا من ثقافة السينما المصرية.

يرصد الموجز أشهر افيهات محمد سعد في السطور التالية.

محمد سعد

بداية مشوارها محمد سعد الفني

وُلد محمد سعد في 14 ديسمبر 1968 بمحافظة الجيزة، وانتقل مع أسرته إلى حي السيدة زينب بالقاهرة.

بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة، منها دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات" عام 1993، الذي كان بمثابة انطلاقته نحو الشهرة، وصولاً إلى شخصية "اللمبي" التي غيّرت مساره الفني بالكامل.

اللمبي.. نقلة نوعية في مشوار محمد سعد



ظهرت شخصية "اللمبي" لأول مرة في فيلم "الناظر" عام 2000، لتتحول إلى بطولة مطلقة في فيلم "اللمبي" عام 2002، محققًا أعلى الإيرادات.

وكرر النجاح مع أفلام مثل "اللي بالي بالك"، "عوكل"، و"بوحة"، حيث تصدرت إيرادات السينما لسنوات متتالية، مؤكدًا مكانته كأحد نجوم الكوميديا الأبرز في الوطن العربي.

إفيهات لا تُنسى من أفلامه

تميّزت أعمال محمد سعد بإفيهات علقت في أذهان الجمهور وأصبحت تُردد في الحياة اليومية، من أبرز هذه الإفيهات:

• "البوس البوس الحضن الحضن مشتاق مشتاق بلوبيف بلوبيف."

• "أنا عايزك تنتشر في المكان كله، مفيش كرسي إلا وتقعد عليه."

• "طبعًا أوماااال."

وفي فيلم "بوحة"، قدم عبارات مثل:

• "كداب كدب الإبل."

• "تصور سلخت قبل ما أدبح."

• “لقد أخذ مني السنجة يا سيدي.”

محمد سعد

شخصيات متجددة وأغنيات مميزة

لم تقتصر موهبة محمد سعد على التمثيل، بل أبدع في تقديم الأغنيات داخل أعماله، أشهرها "يا اللي نسيت الغرام" من فيلم "بوحة".

كذلك، قدّم شخصيات متنوعة مثل "الحناوي" و"كتكوت"، ليبرهن على قدرته على التجديد والابتكار في الكوميديا.

إحصائيات وأرقام مميزة

على مدار مسيرته، قدّم محمد سعد 56 عملاً متنوعًا بين السينما والتلفزيون والمسرح.

جسد شخصية "اللمبي" في 6 أعمال، وشارك في كتابة 3 منها.

كما قدّم 14 مسلسلًا، كان أبرزها "شمس الأنصاري"، أولى بطولاته المطلقة في التلفزيون.

محمد سعد

محمد سعد.. ملك الكوميديا بلا منازع

منذ ظهوره الأول، استطاع محمد سعد أن يترك بصمة لا تُنسى في عالم الفن ومع كل عيد ميلاد له، يتذكر الجمهور أعماله المميزة وإفيهاته التي أضافت البهجة إلى حياتهم.

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