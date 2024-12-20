أحمد عزمي يثير الجدل باللحية في كواليس مسلسل ظلم المصطبة

حرص الفنان أحمد عزمي، على مشاركة جمهوره كواليس مسلسل "ظلم المصطبة" المقرر عرضه في رمضان 2025, حيث يجسد عزمي شخصية جديدة عن أعماله الفنية السابقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول شخصية أحمد عزمي بمسلسل "ظلم المصطبة" وكواليس العمل خلال السطور التالية.

شخصية أحمد عزمي في مسلسل "ظلم المصطبة"

ظهر الفنان أحمد عزمي في كواليس تصوير مسلسل "ظلم المصطبة"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، بإطلالة لافتة وغريبة جذبت انتباه الجمهور وأثارت تساؤلات حول شخصيته في العمل، باللحية واللبس الإسلامي

ويشارك أحمد عزمي البطولة نخبة من النجوم مثل ريهام عبد الغفور، إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب.

أحمد عزمي

أحمد عزمي يكشف عن شخصية "الشيخ علاء"



ظهر أحمد عزمي في الصور مرتديًا الجلباب والعباية والعمة، مع لحية بيضاء طويلة، خلال كواليس مسلسل "ظلم المصطبة"، هذه الإطلالة غير تقليدية عن المعتاد لأدوار عزمي.

وعلّق أحمد عزمي على الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "الشيخ علاء في رمضان 2025 مسلسل ظلم المصطبة"، مما أثار حماس الجمهور لرؤية العمل في رمضان المقبل.

أحمد عزمي

أحداث مسلسل "ظلم المصطبة"

تدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يتناول العادات الظالمة والأعراف القاسية التي تسود في الأرياف والأقاليم البعيدة عن القانون والشرع.

وتسلط القصة الضوء على تأثير هذه التقاليد على حياة الناس، مما يجعلها قضية شائكة تلامس واقع العديد من المشاهدين.

صناع مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل "ظلم المصطبة" من بطولة أحمد عزمي، ريهام عبد الغفور، إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، بالإضافة إلى انضمام الفنانة بسمة ودياب حديثًا إلى العمل.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل قريبًا، وسط ترقب واسع من الجمهور.

"نقطة سودة" يواصل نجاحه لأحمد عزمي



على صعيد آخر، يشارك أحمد عزمي حاليًا في بطولة مسلسل "نقطة سودة"، الذي يُعرض على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد الإلكترونية.

يتناول العمل قصة عائلة "السيوفي" المليئة بالأسرار، والتي تنكشف بعد وقوع جريمتي قتل غامضتين في فيلتهم.

يشارك في بطولة المسلسل أحمد مجدي، ناهد السباعي، وفاء عامر، وأحمد فهمي، أحمد بدير، إخراج محمد أسامة، ويتكون من 45 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.



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