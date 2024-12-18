تفاصيل أزمة شهيرة الصحية بسبب الثوم.. اعرف الفوائد والأضرار

يُعد الثوم من أكثر النباتات التي تحظى بشهرة واسعة في مختلف المطابخ حول العالم، ليس فقط بسبب نكهته الفريدة التي تضيف طابعًا مميزًا للأطباق، ولكن أيضًا لخصائصه الصحية التي جعلته يُستخدم منذ القدم كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض.

وفي هذا الصدد، تصدرت الفنانة شهيرة مؤشرات البحث عبر موقع جوجل، بعد أن كشفت عن تعرضها لأزمة صحية بسبب تناولها الثوم يوميًا بناءً على نصيحة سيدة تساعدها في المنزل.

وفي منشور عبر فيسبوك، تحدثت شهيرة عن تجربتها مع الثوم الذي أدى إلى شعورها بحالة من الاختناق المؤقت، بعدما علق بحلقها والموجز يرصدها بالتفصيل.

شهيرة تروي تفاصيل الأزمة الصحية

وكتبت شهيرة أنها بدأت بتناول فص من الثوم كل صباح بناءً على نصيحة السيدة التي تساعدها في المنزل لتقوية المناعة، إلا أن تناولها لفص ثوم كبير تسبب في مشكلات صحية غير متوقعة.

وقالت إنها حاولت شرب الماء والمواد الساخنة لتسهيل نزول الثوم، لكن دون جدوى، ما جعلها تشعر بالقلق خصوصًا لأنها كانت بمفردها، لكن بعد محاولات عديدة، تحرك الثوم أخيرًا ونزل إلى معدتها، ما جعلها تشعر بالراحة وتدعو الله بالحمد.

أضرار تناول الثوم على الريق

وبينما يعد الثوم من الأطعمة المفيدة، إلا أن تناوله على الريق قد يسبب بعض الأضرار الصحية، ومنها الآتي:

الصداع فقد يؤدي تناول الثوم إلى الصداع في بعض الحالات. أضرار على الكلى حيث يسبب الثوم زيادة التعرق وإدرار البول، مما يمكن أن يضر بالكلى. مشاكل في القلب إذ يجب تجنب تناول الثوم في حال وجود مشاكل في ضغط الدم أو أمراض القلب. تسمم الكبد خاصة تناول كميات كبيرة من الثوم يمكن أن يؤدي إلى تسمم الكبد بسبب مركب الأليسين. مشاكل في القولون، قد يسبب الثوم على معدة فارغة حرقة المعدة أو الغثيان.

فوائد الثوم على الريق

وعلى الجانب الآخر، يحتوي الثوم على العديد من الفوائد الصحية إذا تم تناول الثوم بشكل معتدل، وجاءت كالتالي:

تعزيز صحة القلب، حيث يحتوي الثوم على مركبات تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وضغط الدم.

تقوية الجهاز المناعي، فيساعد الثوم في مقاومة البكتيريا والفطريات والفيروسات.

تحسين الهضم، حيث يعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

مكافحة الالتهابات، نظرا لما يحتويه من خصائص مضادة للالتهابات.

تنظيم مستويات السكر في الدم، فهو مفيد لمرضى السكري.

تعزيز صحة الكبد، حيث يساعد في إزالة السموم وتحسين وظائف الكبد.

محاربة السرطان، حيث تشير الدراسات إلى أن الثوم قد يساهم في الوقاية من السرطان.

الثوم

تجربة شهيرة.. درس من الثوم

وأعربت شهيرة عن تقديرها لأهمية نعم الله، حيث أدركت في لحظة الأزمة الصحية كيف أن الجسم يعمل بتوازن دقيق، وأنه لا يمكن الاستهانة بما قد يبدو أمرًا بسيطًا.

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