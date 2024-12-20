تعرف علي موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه

ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه اليوم الجمعة، إ يتم بث الحلقة أولاً عبر منصة Watch It الرقمية في تمام التاسعة مساءً، قبل أن تنطلق على شاشة قناة DMC الفضائية في تمام العاشرة.

وتتوالى أحداث مسلسل ساعته وتاريخه الذي يثير حماس المشاهدين أسبوعًا بعد آخر.

وفيما يلي يستعرض الموجز تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه .

تفاصيل الحلقة الخامسة: دراما مشوقة وتصاعد خطير في الأحداث



الحلقة الخامسة حملت الكثير من التشويق والإثارة، حيث تعمقت في قضية رجل يحاول كسر حواجز الفقر عبر التنقيب عن الكنوز باستخدام وسائل مروّعة. دارت الأحداث حول صراعه الداخلي لتنفيذ خطة تقضي بتقديم ابنه قربانًا لفتح المقبرة، وسط مواجهة شديدة من زوجته التي حاولت حمايتهما بأي ثمن. توتر الموقف بلغ ذروته بجريمة مأساوية أنهت حياة الزوجة، لتفتح الباب أمام تطورات جديدة وغير متوقعة. الحلقة جاءت تحت عنوان "رجل العائلة"، تاركة الجمهور في انتظار ما ستكشف عنه الحلقة السادسة.

عن المسلسل: دراما واقعية مستوحاة من قضايا المحاكم المصرية



"ساعته وتاريخه" يُعرض كل خميس وجمعة في العاشرة مساءً عبر قناة DMC، ويستند إلى قصص حقيقية مستوحاة من أروقة المحاكم المصرية. يقدم العمل معالجة درامية مشوقة لقضايا اجتماعية وإنسانية هامة، بأسلوب سردي يجمع بين الواقعية والتشويق. المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة نخبة من النجوم الذين تم اختيارهم عبر تجربة كاستينج مميزة.

فريق العمل والإبداع الدرامي



العمل بإشراف الكاتب محمود عزت، الذي يتولى صياغة السيناريو والحوار، فيما يقدم المخرج عمرو سلامة بصمته الفنية الخاصة. يضم فريق الكتابة نخبة من الكُتّاب الموهوبين مثل دينا ماهر، سيف قنصوة، وآخرين. كما تولى إعداد الملف البحثي أحمد سمير وآسر أحمد، مما ساهم في تقديم قصة تمزج بين الدراما والتوثيق الواقعي بأسلوب احترافي.

"ساعته وتاريخه": تجربة درامية جديدة تكسر المألوف

يواصل المسلسل جذب الأنظار بطرحه المتميز ومعالجته العميقة، مقدمًا حكايات تلقي الضوء على تفاصيل اجتماعية وإنسانية تتجاوز مجرد الترفيه لتلامس الواقع بشكل صادق ومؤثر.

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