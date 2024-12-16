عدد حلقات مسلسل ساعته وتاريخه .. تعرف على التفاصيل

يترقب عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه، الذي يستعرض مجموعة من الوقائع الحقيقية المستوحاة من أشهر ملفات المحاكم المصرية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأربعة، حيث يحظى العمل بمتابعة واسعة، و يهدف إلى إلقاء الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تتوارى خلف أبواب المحاكم.

عدد حلقات مسلسل ساعته وتاريخه



ويرصد موقع الموجز، عدد حلقات مسلسل ساعته وتاريخه نظراً للإقبال المتزايد من قبل الجمهور الذين يهتمون بمتابعة العمل، يتألف المسلسل من 26 حلقة، تقدم كل منها قضية مستقلة تُسرد بطريقة درامية مشوقة، تسلط الضوء مع نهاية كل حلقة على الأحداث والدوافع التي تسببت في وقوع الجريمة، مع الحكم القانوني الذي صدر في الواقع.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة رقم 5



تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، بتوقيت الساعة العاشرة مساءً عبر قناة DMC، كما تُتاح عرضها على منصة Watch It في تمام الساعة التاسعة مساءً.



تم تطوير العمل بإشراف المخرج أحمد عمرو سلامة، وبالتعاون مع المستشار القانوني بهاء المري لضمان تقديم رؤية قانونية دقيقة للأحداث.



ملخص الحلقات السابقة لمسلسل ساعته وتاريخه

حملت الحلقة الأولى عنوان "تلصص"، وتناولت قضية الابتزاز الإلكتروني التي تمر بها العديد الفتيات، من خلال شخصية نادية (مايان السيد)، وهي طالبة جامعية تقع ضحية تهديد زميلها باستخدام صور خاصة بها بعد رفضها الارتباط به.

الحلقة الثانية كانت بعنوان"ساعة شيطان"، ناقشت مأساة العنف الأسري، مسلطة الضوء على قصة عامل كهربائي دخل في مشادة مع زوجته انتهت بجريمة مأساوية وشارك في بطولتها أحمد أمين.

الحلقة الثالثة حملت عنوان"صور فاضحة"، وعرضت قضية التهديد عن طريق تشر صور شخصية وابتزاز الضحايا ماديًا، حيث اختارت إحدى الشخصيات الصمت خوفًا من الفضيحة العائلية، ما فتح الباب أمام مناقشة أهمية الإبلاغ عن هذه الجرائم.

حكاية فنان دكتور

الحلقة الرابعة كانت بعنوان"فنان دكتور"



تناولت قضية شبكة إجرامية مخصصة في سرقة العقارات الفاخرة باستخدام خطط مبتكرة، حيث قدمت الحلقة مزيجًا من الإثارة والتشويق، وشارك بها كضيفي شرف الممثل محمد شاهين والفنانة مريم نشأت، وكالعادة، اختُتمت الحلقة بعرض أرقام الجهات المختصة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

أبطال المسلسل ساعتة وتاريخة



يضم المسلسل مجموعة متميزة من النجوم، إلى جانب وجوه شابة تم اكتشافها عبر تجارب أداء تحت إشراف خبراء في مجال التمثيل، كما يشارك في كتابة السيناريو مجموعة من المؤلفين البارزين، من بينهم دينا ماهر وسيف قنصوة، الذين اعتمدوا على ملفات بحثية دقيقة لإثراء النصوص.

اقرأ أيضًا:

جريمة جديدة.. تفاصيل الحلقة الرابعة من ساعته وتاريخه

موعد وتفاصيل حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه نقاش حول الابتزاز الٳلكتروني