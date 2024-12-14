حكاية فنان دكتور.. ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه

في الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، التي حملت اسم "فنان دكتور"، والتي عرضت على قناة dmc ومنصة watch it، شهدت الأحداث تطورًا كبيرًا حيث قررت نهلة مريم نشأت الهروب من الدكتور محمد شاهين في الشقة التي يتواجدان فيها، بعد أن كان الدكتور يخطط لقتلها لكي لا تتمكن من الهروب وإبلاغ الشرطة.

ملخص أحداث حكاية "فنان دكتور"

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث حكاية "فنان دكتور" من مسلسل ساعته وتاريخه، حيث د قررت نهلة أن تضع منومًا في مشروب الدكتور، وتأثر الدكتور بالمنوم، مما سمح لها بفتح هاتفه باستخدام بصمته، اكتشفت أن الدكتور يُلقب بـ"دكتور" وليس فنانًا، وأنه كان يخطط لتركها في المنزل بعد تنفيذ عملية سرقة، في تلك اللحظة، استغلت نهلة الفرصة لتقلب الطاولة على الدكتور، وفي نفس الوقت عاد الكابتن الطيار فاروق الشاذلي، صاحب الشقة، من سفره.

مسلسل ساعته وتاريخه

في هذه الأثناء، اكتشف نجل الطيار، الذي عاد من السفر، أن الشخص الذي يدعي أنه والده محمد شاهين، ليس سوى منتحل شخصيته، طلب المساعدة من حارس العقار، وبفضل هذه المساعدة، نجحت نهلة في الهرب قبل أن يُكتشف أمرها، أخبرت صاحب الشقة بأنها تعمل كفتاة ليل وأنها ليست على دراية بهوية الشخص الذي يحتل الشقة، كما أشارت إلى أن حارس العقار هو من قام بتأجير المكان، وفي النهاية ساعدت نهلة في القبض على الدكتور.

أبطال حكاية "فنان دكتور" من مسلسل ساعته وتاريخه

"فنان دكتور" هي الحلقة الرابعة من مسلسل "ساعته وتاريخه"، والتي كتبها محمود عزت وأخرجها أحمد عادل سلامة، وشارك فيها الفنان محمد شاهين كضيف شرف، إلى جانب خالد إبراهيم، ونجوم آخرين مثل أحمد سلامة، دنيا نعمان، إسلام خالد، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، ولميس محمود.

تفاصيل الحلقات الثلاثة من مسلسل ساعته وتاريخه

وكان قد تم عرض ثلاث حلقات سابقة من المسلسل، حيث تناولت الحلقة الأولى، "تلصص"، قضية الابتزاز الإلكتروني بمشاركة الفنانة مايان السيد. أما الحلقة الثانية "ساعة شيطان"، فسلطت الضوء على العنف الزوجي بمشاركة أحمد أمين ولبني ونس، بينما تناولت الحلقة الثالثة "تفتيش مفاجئ" قضية الابتزاز الإلكتروني بمشاركة ياسمينا العبد.

حكاية فنان دكتور



موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة DMC، ويُنتج من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. المسلسل مستوحى من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، وتدور أحداثه في أجواء درامية مشوقة، ويشارك فيه مجموعة من النجوم الفائزين في تجربة كاستينج لاكتشاف المواهب.

يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت، بينما يقود المخرج عمرو سلامة الرؤية الفنية، يضم فريق الكتابة: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، إنجي شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب، بينما شارك في تطوير الحلقات أحمد عادل وعمرو موسى، وتم إعداد الملف البحثي من قبل أحمد سمير وآسر أحمد.

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