مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه.. تعرف على التفاصيل

حاز مسلسلساعته وتاريخه، الذي يشارك فيه نجوم برنامج "كاستينج"، على اهتمام واسع عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، العمل حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية على شاشة قنوات DMC، حيث أصبح ضمن الأكثر مشاهدة على منصة Watch It وتصدر قوائم البحث، ما يميز المسلسل هو عناصر الإثارة والغموض التي جعلت الجمهور يتشوق لمواعيد عرض الحلقات الجديدة، مما زاد من شعبية العمل بشكل ملحوظ.

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويرصد موقع الموجز، مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه، يُعرض مسلسل ساعته وتاريخه أسبوعيًا في يومي الخميس والجمعة، وذلك في الأوقات التالية:على قناة DMC يعرض في تمام الساعة العاشرة مساءً، أما قناة DMC دراما فيعرض العمل عليها الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مسلسل ساعته وتاريخه مكون من 26 حلقة فقط، ويُبث بشكل أسبوعي أيضًا عبر منصة Watch It، وتليفزيون دبي، مما يتيح للجمهور متابعته على أكثر من منصة.

مسلسل ساعته وتاريخه

قصة وأحداث مسلسل ساعته وتاريخه



مسلسل ساعته وتاريخه يتناول مجموعة من القصص والحكايات المستوحاة من ملفات حقيقية داخل المحاكم المصرية، حيث يتم تقديمها بطريقة درامية مشوقة تعكس أبعادًا اجتماعية وقانونية هامة.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه



يضم مسلسل ساعته وتاريخه نخبة من الفنانين، إلى جانب نجوم برنامج "كاستينج"، أبرزهم: أحمد أمين، أروى جودة، محمد شاهين، مايان السيد، حنان سليمان، سليمان عيد، هبة مجدي، أحمد داش، خالد أنور، وآخرون من النجوم، وهو من إنتاج شركة يونايتد ستديوز، بإشراف عام عبدالله غلوش، ورؤية فنية للمخرج عمرو سلامة، الذي شارك في الإخراج إلى جانب عمرو موسى وأحمد عادل، وهو من تأليف محمود عزت، بمساهمة قانونية من المستشار بهاء المري، ومنتج فني محمد خيري ومحمد محروس.

وكانت الحلقة الثانية من العمل من توقيع الكاتبة دينا ماهر وإخراج عمرو سلامة، وقام ببطولتها أحمد أمين، لبنى ونس كضيفي شرف، بمشاركة مجموعة من شباب برنامج "كاستينج"، وهم أحمد أسامة، دنيا نعمان، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، لميس محمود، إسلام خالد.

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