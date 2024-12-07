الكوميديان أحمد أمين يتحول لنجم الكآبة في مسلسل ساعته وتاريخه.. اعرف الحكاية

أشاد عدد كبير من الجمهور على السوشيال ميديا بأداء الفنان أحمد أمين، بعد ظهوره في الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي حملت عنوان ساعة شيطان .

تفاصيل شخصية أحمد أمين في مسلسل ساعته وتاريخه

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، ظهر أحمد أمين في الحلقة الثانية من مسلسل "ساعته وتاريخه" بشخصية "حمو"، الذي لديه عائلته صغيرة مكونة من زوجة و ابنة تدعى "سهام" وابن، بجانب حماته التي تؤدي دورها الفنانة لبنى ونس.

مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه



بدأت الحلقة في جو من الغموض بعد اختفاء زوجة "حمو" في ظروف غامضة، ومع توالي المشاهد يتعرف المشاهدون على "جمال"، صديق "حمو"، الذي يزوره بانتظام لمتابعة مباريات كرة القدم، ويتحدث كثيرًا عن الزوجة المفقودة التي كانت تصغر "حمو" بسنوات، ولكن رغم هذه الإشارات، يبقى "حمو" صامتًا، مما يثير شكوك ابنته "سهام"، تتصاعد الأحداث عندما تكتشف "سهام" أن والدها يطلب تجهيز أدوات مشبوهة مثل مشمع وأحبال، ثم يصعد إلى سطح المنزل حاملاً ساطورًا، في وقت تتقدم فيه إحدى الجارات بشكوى بشأن رائحة كريهة منتشرة في المبنى.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الثانية

تكتشف "سهام" فيما بعد وجود ملابس والدتها في خزانة والدها، وتواجهه، ليعترف بأنها قتلت في لحظة غضب شديد، أو كما وصفها "ساعة شيطان"، يكشف "حمو" أنه كان يحب زوجته كثيرًا، لكنه لم يتمالك نفسه في ذلك اليوم المأساوي، بعد قتلها قام بوضع جثتها في برميل مغطى بالملح لمنع انتشار الرائحة، وأبقاه على السطح ليظل قريبًا منها.

تصاعدت الأحداث عندما صعدت الحماة إلى السطح، وكشفت الأحداث عن أنها كانت على علم بالجريمة منذ البداية، ووصفت الأم القتيلة بأنها كانت عنيفة ومسيطرة، وأنها ضربت "حمو" بالحذاء في يوم مأسوي، مما دفعه لارتكاب جريمته. ورغم محاولتها للتستر على الجريمة لحماية الأحفاد، قررت "سهام" التصرف بشجاعة، وأبلغت الشرطة عن والدها.

أحمد أمين

منشور أحمد أمين

كما عبّر الفنان أحمد أمين عن سعادته الكبيرة بمشاركته في الحلقة الثانية من مسلسل"ساعته وتاريخه"، والتي عُرضت مؤخرًا على قناة DMC، وأشاد بموهبة الفنانة الشابة لميس محمود، التي جسدت دور ابنته في الحلقة، مؤكدًا على إعجابه بأدائها.

ونشر أحمد أمين عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جمعته بـ لميس محمود من كواليس الحلقة، وعلّق عليها قائلاً:"قال إيه بيجيبوا ضيف الشرف عشان يفيد الشباب والمواهب الجديدة، أنا اللي كنت ضيف ليا الشرف قدام بطلة الحلقة لميس، بنوتة قمر وفنانة شاطرة جداً استفدت منها واستفدت من التجربة كلها مع الشباب، كل واحد منهم شايل حلقة مع مساندة نجم، تجربة لذيذة في مسلسل ساعته وتاريخه، ومبروك علينا نجوم مصريين جداد".

ردود فعل الجمهور على دور أحمد أمين في ساعته وتاريخه

وجاءت تعليقات الجمهور على منشور الفنان أحمد أمين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كالتالي فعلا أبدعت في دورها وحضرتك كنت خطير في الحلقة أول مرة اتعاطف مع قاتل، بجد انت انسان جميل جدااا ومتواضع والطفلة قمر أنا صدقتكم جداااا وفصلتوني عن الواقع، مش متخيلة إنك نفس الشخص اللي في البلاتوه والوصية والصفارة ممثل رائع ومبدع قلبي وجعنى م الحلقة بجد والبنوتة جميلة خالص، انت فنان رائع ومتواضع جداً مبدع فى الدراما ومبدع في الكوميديا فنان حقيقي والبنت فعلا شاطرة جداً وكفاية إنك تدي فرصة للمواهب الجديدة شكراً أحمد أمين.

تناولت الحلقة الثانية، التي حملت عنوان "ساعة شيطان"، قضية العنف المنزلي وما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية، خاصة على الأطفال، وسلط العمل الضوء على التبعات التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتكاب جرائم، مع تقديم نصائح غير مباشرة للمشاهدين عبر الحبكة الدرامية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل "ساعته وتاريخه" يُعرض يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً على قناة DMC، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يستند العمل إلى ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، يتم تناولها في سياق درامي مشوق، ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وعدد من المواهب الجديدة التي تم اكتشافها من خلال تجربة كاستينج خاصة، يتولى الإشراف القانوني المستشار بهاء المري، بينما كتب السيناريو والحوار محمود عزت، ويقود الرؤية الفنية المخرج عمرو سلامة.

اقرأ أيضاً :

أحمد أمين يستأتف مذكرات نشال بحكاية لص تائب في زمن الإنجليز

مسلسل مذكرات نشال .. عودة لـ أحمد أمين في رمضان 2025