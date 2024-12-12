تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه

تستعرض الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي تحمل عنوان "تفتيش مفاجئ"، قضية حساسة ومؤثرة تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، تُعرض هذه الحلقة الليلة على قناة DMC في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الثالثة



ويرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الثانية وتتناول تلك الحلقة مشكلة يعاني منها العديد من الفتيات في مصر، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام حسابات وهمية لفبركة صور بهدف الابتزاز المالي، كثيرًا ما يؤدي هذا النوع من الجرائم إلى مآسٍ نفسية وأحيانًا إلى ارتكاب جرائم أو حتى إزهاق الأرواح.

مسلسل ساعته وتاريخه

تُسلط الحلقة الضوء على أهمية دعم الأهل والأصدقاء للفتيات اللاتي يتعرضن للابتزاز الإلكتروني، مع توعية بضرورة الإبلاغ عن هذه الجرائم عبر الخط الساخن المخصص من وزارة الداخلية لإدارة تكنولوجيا المعلومات وجرائم الإنترنت، وفي نهاية الحلقة يتم عرض رقم الخط الساخن لتشجيع الضحايا على اتخاذ الخطوة الصحيحة.

ضيوف الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه

تشارك في هذه الحلقة النجمة الشابة ياسمينا العبد كضيفة شرف، إلى جانب ماريا ميخائيل نجمة برنامج "كاستنج"، الحلقة تحمل رؤية قانونية من المستشار بهاء المري، وهي من تأليف سيف قنصوة وإخراج عمرو موسى.

تفاصيل المسلسل ومواعيد عرضه

يعرض مسلسل ساعته وتاريخه يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قنوات DMC، المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويستند إلى ملفات حقيقية مأخوذة من المحاكم المصرية، مما يمنحه طابعًا واقعيًا يلامس قلوب المشاهدين.

مسلسل ساعته وتاريخه

فريق عمل مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه، من بطولة نخبة من النجوم والمواهب المكتشفة حديثًا عبر برنامج "كاستنج"، يشرف على السيناريو والمعالجة الدرامية الكاتب محمود عزت، بينما يتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على الرؤية الفنية للعمل، ليقدما معًا تجربة درامية مميزة تعكس قضايا واقعية في قالب مثير ومؤثر.

وحملت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه توقيع الكاتبة دينا ماهر وإخراج عمرو سلامة، وهي بطولة أحمد أمين، لبنى ونس كضيفي شرف، مع مجموعة من شباب برنامج "كاستينج"، وهم أحمد أسامة، دنيا نعمان، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، لميس محمود، إسلام خالد.

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ملخص أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه