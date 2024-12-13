موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقله

يسأل العديد من الجمهور عن موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل ساعته وتاريخه، وذلك بعد تصدر حلقة نيرة أشرف الأسبوع الماضي التريند، بسبب أحداثه المشوقة والحقيقية التي تحدث في الحياة اليومية ويناقش القضايا التي تشهدها المحاكم المصرية.

مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل ساعته وتاريخه



ومن خلال موقع الموجز نعرض لكم مواعيد الحلقة 4 من مسلسل "ساعته وتاريخه"، حيث يعرض المسلسل يومي الخميس والجمعه الساعه 10 مساءاً على قناة DMC.

مسلسل ساعته وتاريخه

قصة مسلسل ساعته وتاريخه

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

يناقش مسلسل "ساعته وتاريخه" بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

ساعته وتاريخه

صناع مسلسل ساعته وتاريخه

يشارك في مسلسل ساعته وتاريخه مجموعه من النجوم الشباب الفائزين في برنامج كاستنج لاكتشاف المواهب بقيادة الشركة المتحدة ، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة، وبطولة أحمد أسامة، أمنية، مريم كرم، ماريا، لميس، ميشال، سلمي، كيرلس، مريم نشأت، إسلام، دنيا.

أحداث الحلقة الأولي من مسلسل ساعته وتاريخه

تناولت أحداث الحلقة الأولي من ساعته وتاريخه قصة مقتل الطالبة نيرة أشرف وقدمت الخلقة بشكل حساس مراعاة لمشاعر أسرة الضحية.

كم عدد حلقات مسلسل ساعته وتاريخه؟

كثرة التساؤلات حول عدد حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، حيث يتكون المسلسل من 26 حلقة، كل حلقة تحكي قضية وحدث مختلف وهو ما يحدث في حياتنا اليومية وداخل المحاكم.

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