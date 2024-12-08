كم عدد حلقات مسلسل ساعته وتاريخه؟ بعد تصدره التريند

حقق مسلسل ساعته وتاريخه، نجاحاً كبيراً منذ عرضه الأول، حيث استطاع أن يجذب أنظار الجمهور بقوة وفي ظل هذا النجاح الكبير، يبحث الجمهور عن المزيد من التفاصيل حول العمل، ومن أهم هذه التفاصيل هو عدد الحلقات التي سيعرضها المسلسل.

كم عدد حلقات مسلسل في ساعته وتاريخه ؟

من خلال موقع "الموجز" نجيب على عدد التساؤلات حول عدد حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، حيث يتكون المسلسل من 26 حلقة، كل حلقة نحكي قضية وحدث مختلف وهو ما يحدث في حياتنا اليومية.

مسلسل ساعته وتاريخه

مواعيد مسلسل ساعته وتاريخه

يعرض مسلسل ساعته وتاريخه أسبوعيا يومي الخميس والجمعة ويعرض على قناة DMC في مصر الساعه 10 مساءاً.

بينما يعرض على قناة DMC في السعودية الساعة 11 مساءا.

ويعرض في الامارات الساعة 12 بعد منتصف الليل، على DMC.

مسلسل ساعته وتاريخه

قصة مسلسل ساعته وتاريخه

تدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه في إطار من الآثارة والتشويق ويحكي أبرز الجرائم والحوادث المرتكبة في مصر

أبرز تلك القضايا :

تناولت أحداث الحلقة الأولي قصة مقتل الطالبة نيرة أشرف وقدمت الخلقة بشكل حساس مراعاة لمشاعر أسرة الضحية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

يضم مسلسل ساعته وتاريخه عددا كبيرا من النجوم الشباب الفائزين في برنامج المواهب "كاستنج" مع المخرج عمرو سلامه، أبرز الشباب الفنانين هم أحمد أسامة، أمنية، مريم كرم، ماريا، لميس، ميشال، سلمي، كيرلس، مريم نشأت، إسلام، دنيا.

ونجوم الصف الاول وهم الفنان أحمد أمين وأروى جودة ومحمد شاهين ومايان السيد وحنان سليمان وسليمان عيد وهبة مجدي وأحمد داش وخالد أنور وعدد آخر من نجوم الفن.

والد نيرة أشرف عايز حقي

بعض عرض أولي حلقات مسلسل ساعته وتاريخه والذي يحكي قصة مقتل الطالبة نيرة أشرف، خرج والدها عن صمته وتحدث في مداخله هاتفية مع الإعلامي سيد على بقناة الحدث اليوم، وقال: علمت أن مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي، وتفاجأت بعدم تواصل المخرج عمرو سلامة أو شركة الإنتاج معي".

وأكد الغريب أن أي عمل فني قد يتسبب في أذى نفسي للعائلة يجب مراجعته بدقة، مشيرًا إلى ضرورة تواصل فريق العمل معهم للإطلاع على النص والحلقات قبل العرض.

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