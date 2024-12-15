تعرف على موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل ساعته وتاريخه.. التفاصيل الكاملة

مسلسل ساعته وتاريخه، يعد من أبرز الأعمال التي تعرض قضايا حقيقية مؤلمة من داخل المحاكم المصرية، حيث يتناول تفاصيل حوادث واقعية تمس المجتمع المصري، و ينتظر الجمهور بشغف عرض الحلقة الخامسة من العمل .

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5

ويرصد موقع الموجز موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5، الحلقة سيتم بثها يوم الخميس المقبل 19 ديسمبر، بتوقيت الساعة 10 مساءً عبر قناة DMC، كما ستُعرض في نفس اليوم على منصة Watch It الساعة 9 مساءً.

مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل الحلقات الأربعة من مسلسل ساعته وتاريخه

الحلقات السابقة من مسلسل ساعته وتاريخه، أظهرت قضايا متنوعة مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية، ففي الحلقة الأولى، تم تناول قضية نيرة أشرف التي لقيت مصرعها على يد زميل لها أثناء توجهها لأداء امتحانها في جامعة المنصورة، بينما قدمت الحلقة الثانية قضية قاتل قام بوضع جثة زوجته في برميل واحتفظ بها على سطح منزله بعد أن قتلها، أما الحلقة الثالثة فقد تحدثت عن فتاة جامعية اختارت الانتحار بعد تهديدها من قبل ابن عمتها بنشر صور فاضحة لها على الإنترنت، وفي الحلقة الرابعة تم تسليط الضوء على قضية سرقة العقارات، شارك في بطولتها محمد شاهين .

مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه. يقدم كل هذه القصص الدرامية عبر مجموعة من الممثلين الموهوبين الذين تم اكتشافهم من خلال برنامج كاستينج للمخرج عمرو سلامة، يشارك في العمل عدد من الأسماء الشابة التي أثبتت قدراتها الفنية، المسلسل من تأليف محمود عزت ومن إخراج عمرو سلامة، عمرو موسى وأحمد عادل، المسلسل يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت، ويضم فريق الكتابة وهم دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، إنجي شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب، كما شارك في تطوير الحلقات أحمد عادل وعمرو موسى، وتم إعداد الملف البحثي من قبل أحمد سمير وآسر أحمد.

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