قبل العرض.. تفاصيل مشوقة عن الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يحظى باهتمام كبير من الجمهور بفضل قصته المشوقة التي تجمع بين التشويق والأحداث المثيرة المسلسل يستعرض أحداثاً مستوحاة من وقائع واقعية، حيث يناقش قضية مهمة تحاكي واقعنا المعاصر وتتناول قضايا

اجتماعية وإنسانية تؤثر في حياة الأفراد والمجتمع.

مع كل حلقة، يظهر مسلسل ساعته وتاريخه عمق الصراع والشخصيات التي تتطور في سياق درامي مشوق، ما يجعل الجمهور في ترقب دائم للحلقات المقبلة لمتابعة الأحداث المتشابكة والتطورات التي يحملها المسلسل.

ويرصد لكم موقع الموجز تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه في السطور التالية:

موعد عرض الحلقة الخامسة

تعرض اليوم قناة DMC في تمام الساعة العاشرة مساءً، الحلقة الخامسة من مسلسل "ساعته وتاريخه"، بعنوان "رجل العائلة" المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة.

ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم البارزين مثل خالد كمال، محمود السراج، والطفل آسر أحمد حمدي، إلى جانب المواهب التي اكتُشفت عبر برنامج كاستنج مثل أمينة باهي ولميس محمود.

نظرة على مسلسل ساعته وتاريخه وأحداثه

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساءً عبر شاشة قنوات DMC ويستند إلى قصص حقيقية من داخل المحاكم المصرية، حيث يجسد الأحداث في قالب درامي مثير ومشوق إذ يتناول قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة، ويتسم بأسلوب سردي ممتع يجذب انتباه الجمهور.

شارك في إنتاج المسلسل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم مجموعة من النجوم الفائزين في تجربة كاستنج التي اختتمت مؤخراً لاكتشاف المواهب.

فريق العمل

ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار لـ مسلسل ساعته وتاريخه الكاتب محمود عزت، بينما يقوم المخرج عمرو سلامة بإضفاء رؤيته الفنية المميزة على العمل أما فريق الكتابة فيضم دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، إنجي شكرى، آسر أحمد، وأحمد سمير، إلى جانب هدى الغراب شارك في تطوير الحلقات كل من أحمد عادل وعمرو موسى، فيما تولى إعداد الملف البحثي أحمد سمير وآسر أحمد.

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الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه تخطف الأنظار