الليلة.. عرض فيلم الملكة لـ هالة صدقي على شاشة التلفزيون لأول مرة

يتسأل العديد من الجمهور عن موعد عرض فيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، ويعرض الفيلم لأول مرة عبر شاشات التلفزيون، وعرض في السينمات فقط وحقق نجاحات كبيرة.

ويكشف موقع الموجز موعد عرض فيلم الملكة والقناة الناقلة له.

موعد عرض فيلم الملكة

وفي هذا الصدد، يعرض فيلم الملكة على شاشة قناة ART أفلام 1، الليلة، في تمام الساعة 8 مساءً، ويشارك في العمل الفنانة رانيا يوسف، باسم سمرة، كريم عفيفي، شيرين رضا وكدينا، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم الملكة للفنانة رانيا يوسف

موعد إعادة عرض فيلم الملكة

يعاد عرض فيلم الملكة غدا الجمعة الساعة ١:٣٠ ظهرا، ويوم السبت الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل.

تحقيق إيرادات ضعيفة

وكانت دور العرض المصرية قد رفعت فيلم الملكة من العرض في شاشاتها بعد أسبوعين فقط، واكتفى بإجمالي 456 ألف جنيه.

وظهر على البوستر الدعائي أبطال الفيلم هالة صدقي، رانيا يوسف، شيرين رضا، انتصار، دينا، باسم سمرة، كريم عفيفى، عارفة عبدالرسول، محمد أسامة «أوس أوس».

جدير بالذكر أن يشارك في فيلم الملكة عدد من الفنانين وضيوف الشرف أبرزهم دارين حداد، بدرية طلبة، أيمن قنديل، حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبوسريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم الملكة للفنانة هالة صدقي



قصة فيلم الملكة

وتدور أحداث فيلم «الملكة» في إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى «ماجدة» تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات إيذائها، ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

كما تشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.



سبب تغير إسم فيلم الملكة

قرر صناع فيلم "كتف قانوني"، تغيير اسم العمل إلى "الملكة" وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي والمقرر له أن يعرض الليله 19 ديسمبر، لينافس في موسم أفلام رأس السنة.

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