تامر حسني يحقق حلم محمد رحيم بعد وفاته.. تعرف على التفاصيل

شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ليلة استثنائية من الحب والتكريم للملحن الراحل محمد رحيم، حيث تجمّع نجوم الفن والوسط الموسيقي للاحتفاء بإرثه الموسيقي الكبير، والحفل بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، وزوجة الراحل أنوسة كوتة، وشقيقه الدكتور طاهر رحيم، بمثابة رسالة وفاء لموهبة قدمت الكثير للموسيقى المصرية.

تامر حسني ووفاؤه لذكريات محمد رحيم

ويرصد موقع الموجز، أبرز التفاصيل، برز الفنان تامر حسني خلال الحفل بدوره المميز في دعم عائلة الراحل، حيث لم يكتفِ بالحضور فقط، بل ساهم في تقديم ابنة الملحن الراحل، ماس رحيم، كصوت جديد في عالم الغناء، هذه اللفتة جسدت وفاء نجم الجيل لرفيق مشواره محمد رحيم، والذي تعاون معه في العديد من الأعمال التي أثرت الساحة الغنائية.

تامر حسني

وتصدر اسم تامر حسني وماس رحيم قوائم البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد أن قدما معًا دويتو غنائي بعنوان «يروح البحر» من كلمات محمود صلاح وألحان والدها الراحل.

رسالة ماس رحيم لتامر حسني

وخلال الحفل، قامت ماس رحيم بتوجيه رسالة شكر لتامر حسني، معلقة:"شكرًا على كل شيء، وعلى وقوفك بجانبي وتحقيق حلم والدي لي قبل وفاته، شكرًا لحضوركم جميعًا اليوم في تكريم والدي".

حضور تامر ودعمه لماس ابنة محمد رحيم كان بمثابة لمسة إنسانية أضفت على الحفل مشاعر مؤثرة.

كلمات مدحت العدل عن التكريم



وافتتح الحفل الدكتور مدحت العدل، صاحب فكرة تنظيم هذا التكريم، بكلمة ألقاها على المسرح، معلقاً:"فخور بتكريم وزارة الثقافة والدولة المصرية للراحل العظيم الأستاذ محمد رحيم، مصر دائمًا حاضنة للقوى الناعمة، وهذا الحفل خطوة مهمة جدًا في تاريخ الموسيقى المصرية، ليلة حب وتكريم رحيم هي البداية لسلسلة حفلات لتخليد ذكرى كبار الملحنين الذين رحلوا"،كما أشاد العدل بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، مؤكدًا أن كل الفنانين المشاركين تطوعوا بالغناء دون أي مقابل.

تامر حسني

مشاركة نجوم الغناء

وشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الغناء الذين عملوا مع محمد رحيم على مدار مسيرته الفنية، من بينهم محمد ثروت، لطيفة، إيهاب توفيق، محمد محيي، سومة، وشذى، بمرافقة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، حضور هؤلاء النجوم كان تجسيدًا لمحبتهم للراحل واعترافًا بما قدمه للساحة الموسيقية.

رسالة شكر من أنوسة كوتة



زوجة الراحل محمد رحيم، أنوسة كوتة، عبرت عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، نشرت عبر «فيسبوك» صورًا من بطاقات الدعوة الخاصة بالتكريم، وكتبت منشورا قالت فيه:"طاقة من الحب، كله هيشوفها في حب محمد رحيم، أشكر نجوم الحفل محمد ثروت، لطيفة، تامر حسني، إيهاب توفيق، محمد محيي، هيثم شاكر، سومة، وشذى، لم أرَ حبًا كهذا من قبل".

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