تامر حسني يتألق على البيانو في أحدث دويتو مع ماس محمد رحيم

أحيا النجم تامر حسني ليلة تكريم الفنان الراحل محمد رحيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم الفن والموسيقى.

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التفاصيل الكاملة للحفل

وقدم تامر أغنية مميزة شاركت فيها ابنة الفنان الراحل، حيث عزف بنفسه على البيانو أثناء الأداء وفي ختام الأغنية، قام تامر بتقبيل رأسها، لترد عليه وهي تغالب دموعها: "أنت حققت حلم بابا اللي كان بيتمناه".

"ليلة حب وتكريم محمد رحيم" تجمع نجوم الفن في الأوبرا المصرية

تحت رعاية وزارة الثقافة بقيادة د. أحمد فؤاد هنو، وبإشراف د. مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، أُقيم الحفل الضخم "ليلة حب وتكريم محمد رحيم" في دار الأوبرا المصرية الحدث جاء بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، بمساهمة هندسة صوتية مميزة من ياسر أنور، وإخراج مبهر للمخرج عادل عبده.

عرض فيلم تسجيلي يوثق مسيرة محمد رحيم

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي مؤثر استعرض محطات بارزة من مسيرة الفنان الراحل محمد رحيم، مسلطاً الضوء على إبداعاته الفنية وعلاقاته المؤثرة مع كبار نجوم الوسط الفني.

ميدلي غنائي بصوت عمرو دياب يشعل الأجواء

شهد الحفل فقرة غنائية مميزة حيث قدم الفنان الكبير عمرو دياب ميدلي من الأغاني التي تعاون فيها مع محمد رحيم، ما أضفى طابعاً فنياً راقياً وأعاد للجمهور ذكريات لا تُنسى.

تكريم الراحل من خلال دروع تقديرية أهدى د. مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، درع تكريم لاسم الفنان الراحل، كما قدم نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، درعاً آخر تسلمت أرملته أنوسة كوتة وابنته ماس التكريم وسط أجواء من التأثر والحب.

محمد ثروت يختتم الفقرات بأغنية "يا مستعجل فراقي"

اختتم الفنان محمد ثروت إحدى أبرز فقرات الحفل بأداء أغنية "يا مستعجل فراقي"، التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الحضور، لتكون بمثابة ختام فني يليق بتكريم أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية.

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