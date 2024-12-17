تكريم مجد القاسم في الدورة العاشرة لمهرجان هرم الإبداع الدولي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولي برئاسة الدكتور أحمد يسري عن تكريم المطرب مجد القاسم في الدورة العاشرة من المهرجان، والتي ستقام يوم 25 ديسمبر الجاري بفندق هيلتون الإسكندرية هذا التكريم يأتي تكريماً لمسيرة مجد القاسم الفنية الطويلة وتأثيره الكبير في الساحة الغنائية العربية، مما يعكس مكانته الرفيعة كواحد من أبرز المطربين في العالم العربي.

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تكريم مجموعة من الشخصيات البارزة

إلى جانب مجد القاسم، أعلنت اللجنة الفنية للمهرجان عن تكريم مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام من بين المكرمين الفنانة حورية فرغلي، الفنانة بشرى، الراحل محمد رحيم، السيناريست أميرة الزيات، ورجل الأعمال هاني الشيخ، بالإضافة إلى الإعلامية دعاء مجدي، المستشار خالد المأربي من المملكة العربية السعودية، والخبير الفني محمد أحمد طه، ونجوم الإعلام مثل محمد أحمد يونس و سهام سراج، بجانب نخبة من البلوجرز مثل فارس أيمن وإيمان محمد سيف.

أعمال مميزة وإبداع في الدورة العاشرة

تتضمن الدورة العاشرة لمهرجان هرم الإبداع الدولي تكريم النجوم بناءً على تأثيرهم في الساحة الفنية، سواء من خلال الأعمال الرمضانية الناجحة أو الأفلام السينمائية التي عرضت مؤخراً لأول مرة، سيتم تكريم الأعمال المسرحية المتميزة التي عرضت في عام 2024، مع تسليط الضوء على النجاحات التي حققتها في هذا العام.

رؤية الدكتور أحمد يسري للمهرجان

صرح الدكتور أحمد يسري، رئيس المهرجان، بأن الدورة العاشرة تحمل مفاجآت متنوعة وتكرم أهم 100 شخصية عربية مؤثرة من مختلف الدول العربية، مثل السعودية، الإمارات، تونس، والكويت وأكد يسري أن المهرجان يسعى لدعم البحث العلمي في مصر والخارج، مؤكداً أن النسخة العاشرة تختلف عن السنوات السابقة من حيث اختيار الشخصيات البارزة وأهدافه المميزة التي تدعم التميز والإبداع.

فعاليات عربية واسعة ومميزة

مهرجان هرم الإبداع الدولي في نسخته العاشرة سيشهد حضور نخبة من الإعلاميين البارزين، بالإضافة إلى ضيوف شرف من كبار الشخصيات والسفراء العرب ويعكس هذا الحدث المكانة المتميزة التي بات يحتلها على مستوى الشرق الأوسط، مع احتفالية تقام في العاصمة القاهرة لتسليط الضوء على المواهب والإبداعات العربية.

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