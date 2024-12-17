مسلسل موضوع عائلي هو عمل درامي اجتماعي كوميدي يمزج بين اللحظات الطريفة والأحداث المؤثرة التي تتصل مباشرة بقلب الجمهور، حيث يسلط الضوء على العلاقات الأسرية وتحدياتها اليومية بأسلوب مشوق، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في أجزائه السابقة، ليصبح واحدًا من الأعمال المفضلة للجمهور.

موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي، سيتم عرض الموسم الثالث من المسلسل في 26 ديسمبر على منصة "شاهد"، هذا الموسم به تغييرات عديدة في الطاقم الفني منها انضمام عدد من النجوم، من أبرزهم رانيا يوسف، ياسمينا العبد، والطفل جان رامز.

مسلسل موضوع عائلي



ظهور رانيا يوسف في مسلسل موضوع عائلي

في الجزء الجديد، تظهر الفنانة رانيا يوسف بشكل مختلف عن المعتاد، حيث اختارت شعرًا كستنائيًا بدلًا من شعرها الأسود الطويل.

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي 2

عرض الجزء الثاني من المسلسل في ديسمبر 2022 وحقق نجاحًا لافتًا، حيث تناول أحداثًا مؤثرة تركز على شخصية الشيف إبراهيم التي يؤديها ماجد الكدواني، كان إبراهيم يعاني من فقدان ذاكرته، بينما كانت ابنته "سارة"، التي تجسدها رنا رئيس، تعيش معه بعد عودتها من الخارج، استعرض الجزء الثاني أيضًا علاقة حب بين إبراهيم و"مريم" التي لعبت دورها نور اللبنانية، وتنتهي الأحداث بزواجهما وإنجاب طفلة.

طاقم عمل مسلسل موضوع عائلي 2

الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي، ضم مجموعة من النجوم الذين أبدعوا في أداء أدوارهم، ومنهم: ماجد الكدواني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، نور اللبنانية، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد شاهين، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، العمل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، سامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

ماجد الكدواني

قصة مسلسل موضوع عائلي

تدور أحداث "موضوع عائلي" في قالب اجتماعي كوميدي حول إبراهيم، الطاهي البسيط الذي يكتشف فجأة أنه والد لابنة من زوجته الراحلة ،في الموسم الأول يواجه إبراهيم تحديات لحماية ابنته الوحيدة من أطماع خالها الذي يسعى للاستيلاء على ميراثها، في الموسم الثاني، تتطور الأحداث حين تقع ابنته في حب ابن أخته، بينما يواجه إبراهيم مرضًا خطيرًا يدفعه للاستمتاع بما تبقى من حياته مع ابنته، أما في الجزء الثالث فمن المتوقع أن تتناول الأحداث بشكل أعمق العلاقات الأسرية والمواقف الكوميدية المرتبطة بها.

ماجد الكدواني

آخر ظهور لماجد الكدواني في السينما

كان آخر عمل لماجد الكدواني في السينما فيلم "أبو نسب"، حيث قدم خلاله شخصية اجتماعية كوميدية إلى جانب مجموعة من النجوم مثل محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، ومحمد ثروت، وآخرون من النجوم، وكان من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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