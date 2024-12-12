موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3.. تعرف على التفاصيل الكاملة

مسلسل موضوع عائلي عمل درامي اجتماعي كوميدي يدمج بين المشاهد الطريفة والأحداث المؤثرة التي تلامس قلوب المشاهدين، يتميز بتسليط الضوء على العلاقات الأسرية وقضاياها اليومية بطريقة مشوقة، ما جعله يحقق نجاحًا واسعًا في أجزائه السابقة ويصبح من الأعمال المفضلة لدى الجمهور.

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3

ويرصد موقع الموجز موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي، ينتظر عشاق الدراما الكوميدية عرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، المقرر بدء عرضه في 26 ديسمبر على منصة "شاهد"، يشهد هذا الموسم تغييرات جديدة بانضمام مجموعة من النجوم أبرزهم رانيا يوسف، ياسمينا العبد، والطفل جان رامز، مما يعد بمزيد من التنوع في الشخصيات والأحداث.

مسلسل موضوع عائلي

ظهور جديد لرانيا يوسف

تطل الفنانة رانيا يوسف في هذا الجزء بإطلالة مختلفة عن المعتاد، حيث تعتمد الشعر الكستنائي بدلاً من شعرها الأسود الطويل.

أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني

الجزء الثاني من المسلسل، الذي عُرض في ديسمبر 2022، لاقى نجاحًا كبيرًا وترك أثرًا واضحًا لدى الجمهور، ركزت أحداثه على شخصية الشيف إبراهيم، التي يقدمها النجم ماجد الكدواني، والذي يمر بمرحلة فقدان ذاكرة، بينما تعيش معه ابنته "سارة" التي تؤديها رنا رئيس بعد عودتها من الخارج، يتناول المسلسل أيضًا علاقة حب تجمع إبراهيم بـ"مريم"، التي تجسدها نور اللبنانية، وانتهت بزواجهما وإنجابهما طفلة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم العمل مجموعة من النجوم الذين برعوا في تقديم الشخصيات المختلفة، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، نور اللبنانية، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد شاهين، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، وهو من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، سامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

قصة المسلسل وأحداثه

تدور قصة موضوع عائلي في إطار اجتماعي كوميدي حول إبراهيم، الطاهي البسيط الذي يكتشف فجأة أنه والد لابنة من زوجته الراحلة.

ماجد الكدواني

في الموسم الأول، انشغل الشيف إبراهيم بحماية ابنته الوحيدة من أطماع خالها الذي يسعى إلى الاستيلاء على ميراثها، في الموسم الثاني، تدخل الأحداث منعطفًا جديدًا عندما تقع ابنته في حب ابن أخته، بينما يواجه إبراهيم مرضًا خطيرًا يدفعه للاستمتاع بما تبقى من حياته مع ابنته، أما الجزء الثالث، فمن المتوقع أن يركز بشكل أكبر على العلاقات الأسرية والمواقف الكوميدية التي تتخللها.

آخر أفلام ماجد الكدواني

آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني السينمائية كان فيلم "أبو نسب"، الذي قدم من خلاله شخصية اجتماعية كوميدية برفقة نجوم مثل محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، الفيلم شهد مشاركة عدد من ضيوف الشرف، وكان من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ولاقت أحداثه استحسان الجمهور .

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