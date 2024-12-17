نهال عنبر ضيف شرف الدورة الأولى لمهرجان Social Media Festival

قررت إدارة مهرجان "Social Media Festival" برئاسة الأستاذ بسام عبدالنبي اختيار الفنانة القديرة نهال عنبر كضيف شرف للدورة الأولى من المهرجان، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري في فندق هيلتون الإسكندرية يأتي هذا التكريم تقديراً لتأثيرها الكبير على السوشيال ميديا والمجتمع المصري والعربي، بناءً على استفتاء شعبي أكد مكانتها المميزة بين الشخصيات العامة المؤثرة.

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اختيار نهال عنبر كضيف شرف للمهرجان لم يكن مجرد صدفة، بل جاء نتيجة تصويت الجمهور الذي رأى فيها نموذجاً للشخصية المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي. وقد أكدت إدارة المهرجان أن التكريم يعتمد على معايير تتعلق برأي الجمهور، ما يعكس شعبية وتأثير الفنانة في العالمين الواقعي والافتراضي.

آخر أعمال نهال عنبر الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة نهال عنبر في الدراما المصرية من خلال مسلسل "بدون سابق إنذار"، حيث تألقت إلى جانب نجوم مثل عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، حنان سليمان، وإسلام حافظ دورة أولى تعتمد على تأثير السوشيال ميديا يرتكز مهرجان "Social Media Festival" في دورته الأولى على قياس مدى تأثير الفنانين والشخصيات العامة عبر منصات السوشيال ميديا، ليكون بذلك الأول من نوعه الذي يحتفي بتلك القوة الجديدة التي باتت تساهم في تشكيل وعي المجتمع وتوجيه اهتماماته.

تكريم نجوم آخرين في المهرجان

بالإضافة إلى تكريم نهال عنبر، سيشهد المهرجان حضور وتكريم نخبة من النجوم المؤثرين، ومنهم بشرى، طارق النهري، تامر فرج، عمرو رمزي، ياسر الزنكلوني، عبير منير، زينة منصور، جلال الزكي، إيناس عزالدين، وعدد آخر من الفنانين والشخصيات العامة الذين تركوا بصمة على السوشيال ميديا.

رؤية إدارة المهرجان

وفي تصريحات خاصة، أكد الأستاذ بسام عبدالنبي، رئيس المهرجان، أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه، حيث يعتمد بالكامل على آراء الجمهور في اختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة وأضاف أن إدارة المهرجان حرصت على أن يكون التصويت شفافاً ومنصفاً، لضمان تكريم الأسماء التي أحدثت تأثيراً حقيقياً وملموساً في المجتمع.

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