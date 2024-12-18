تامر حبيب يكشف..الانفعال مع الشخصيات جزء من عملية الكتابة

عقد مهرجان القاهرة السينمائي للفيلم القصير، ضمن فعاليات دورته السادسة، ندوة خاصة مع السيناريست تامر حبيب، وأدار الندوة الناقد محمد رمضان حسين خلال حديثه، استعرض حبيب تجربته الطويلة مع الكتابة وأوضح كيف أن العلاقة بين السيناريست والمخرج تشبه الاختيار في الزواج.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

قائلاً: "الاختيار شبه اختيار العروسة، وبشتغل مع مخرجين بحبهم فقط، لأن السيناريو بمثابة ابني وبيكبر قدامي" وأضاف عن طريقته في الكتابة: "بكتب الحوار بصوت عالى وبسمعه وانفعل مع الشخصيات والأحداث، وفى مرة الدكتور النفسي قالى من كتر ما أنا بركز فى الكتابة وبنفعل بنسى بين السطور".

تحدث حبيب أيضاً عن تأثره العاطفي بالعالم الذي يكتبه، مشيراً إلى أن هذه الحالة هي جزء لا يتجزأ من طريقته في صياغة السيناريوهات، حيث يشعر وكأنه يعيش اللحظات التي يكتب عنها، وهو ما يضيف عمقاً وشغفاً للعمل.

تكريم مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته السادسة

كرم مهرجان القاهرة السينمائي للفيلم القصير، في دورته السادسة التي عقدت أول أمس الاثنين، مجموعة من الأسماء البارزة في صناعة السينما، وهم مهندس المناظر أنسي أبو سيف، الفنانة ناهد السباعي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 21 ديسمبر، وتتضمن عرض مجموعة متميزة من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات ماستر كلاس، في خمس مسابقات فنية متنوعة.

تفاصيل عروض وأفلام مهرجان القاهرة للفيلم القصير

أوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير أن عروض الأفلام ستكون موزعة على أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بدءاً من أمس وحتى 20 ديسمبر تشمل العروض أفلاماً قصيرة من عدة دول مثل مصر، فلسطين، لبنان، المغرب، سوريا، البحرين، الصين، وفرنسا.

ستعرض الأفلام في سينما الهناجر، مع التأكيد على أن الدخول لجميع الفعاليات مجاني ولكن يتم حجز المقاعد مسبقاً.

خلال فعاليات أيام الصناعة، سيتم عقد ندوة غداً 19 ديسمبر مع مهندس المناظر أحمد فايز، بينما سيكون اللقاء الأخير مع المخرج السدير مسعود في 20 ديسمبر.

جميع فعاليات أيام الصناعة تقام في سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويديرها الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين أكدت إدارة المهرجان أن جميع العروض مجانية ولكن يشترط التسجيل المسبق لحجز المقاعد لضمان التنظيم.

المهرجان يجسد دفء الاحتفاء بالمواهب الفنية ويعكس التزامه بتقديم محتوى سينمائي من مختلف الثقافات، مما يعزز الحوار السينمائي الدولي.

اقرأ أيضاً:

زينة تروي أصعب أيام حياتها: "ولدت في الغربة وحيدّة واتهموني بالجنون"

الحلقة 38 من مسلسل وتر حساس تكشف أسرار الجريمة.. تعرف على التفاصيل