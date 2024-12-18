الآن موعد عرض الحلقة 30 من مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة

يترقب الجمهور حالياً عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل رقم سري لمعرفة قاتل ندى عشماوي، "نادين"، مديرة البنك، حيث تزداد الحماسة بين المشاهدين الذين يترقبون الحلقة الختامية لتكشف لهم هوية القاتل.

موعد عرض الحلقة 30 من مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل رقم سري، من المقرر عرض الحلقة 30 والأخيرة اليوم الأربعاء على منصة WATCH IT، كما يتم إعادة عرضها على قنوات DMC يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع إعادتها مرتين عند الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بجانب عرضها أيضًا على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، مع إعادتها في تمام الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.



وكان جمهور السوشيال ميديا قد طرح العديد من الافتراضات بشأن القاتل منذ بداية عرض المسلسل، واندمجوا في أحداث القصة وربطوا بينها، محاولين اكتشاف الجاني في كل حلقة، ومرّوا بمراحل من الشك والتخمين حتى اقتربوا من كشف الفاعل وظن البعض أنه عمرو أنيس أحمد الرافعي.

مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، ويأتي من إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضي، يعتمد المسلسل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سري

قصة مسلسل رقم سري

تدور أحداث المسلسل حول شخصية ندى عشماوي، التي تبلغ من العمر في منتصف الثلاثينات، وهي أصغر مديرة بنك في عمرها، لكن يظل الجميع غير محب لها في عملها، تبدأ القصة بعد مقتل ندى، حيث يتولى الضابط حسين محمود التحقيق، تتداخل الاتهامات بين موظفي البنك وأقارب الضحية، ويكتشف التحقيق مخططًا لسرقة أموال المودعين عبر النظام الإلكتروني للبنك، ليتكشف المزيد من المفاجآت مع تطور الأحداث.

اقرأ أيضًا:

مسلسل رقم سري الحلقة 28.. وافي يترك العمل مع لطفي عبود

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 27.. تعيين مجدي نائباً لمديرة البنك