مسلسل رقم سري الحلقة 28.. وافي يترك العمل مع لطفي عبود

تصاعدت التوترات بشكل كبير في الحلقة 28 من مسلسل رقم سري، مع تعيين مجدي في منصب نائب مدير البنك، ما يثير العديد من الأسئلة حول دوافع هذا الاختيار، كما شهدت اكتشاف لطفي عبود لخيانة وافي عمرو وهبة له .

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 28

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 28، دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 28حول تولي مجدي محمد عبده منصب نائب مدير البنك ودخل لتفقد مكتبه ثم تحدثت معه ميرنا وأخبرها أنه مندهشا من تعينه نائبا مدير البنك وأخبرته أن لقاء عينته لسبب ما وأخبرها أنها أمنت به وبمجهوده.

مسلسل رقم سري

حديث باسم مع ميرنا فأخبرها أنه لم يكن طمعان في أي شيء وأخبرها أنه لم يكن سيوافق على قبول منصب مجدي إذا عرضته عليه وأنه سيظل يدافع عن لقاء مهما فعلت وطلبت منه إذا علم سبب اختيارها لمجدي أن يخبرها به، فاقترح عليها أن تقوم بسؤالها لكنها رفضت .

حديث عم منصور مع لقاء عن سبب اختيارها لمجدي فأخبرته أنه موظف جيد ولابد من الاستفادة منه.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 28

حديث كمال زين باسل الزارو مع عمرو أنيس أحمد الرافعي، وحكى له عن حديث ميرنا معه وأنها لا تشعر بالأمان وطلبت منه حمايتها وأنه سوف يحميها، وطلب منه أن يتكاتفوا جميعا للعبور لبر الأمان، وطلب منه نصيبه في حساب ندى عشماوي خارج البلاد، فأخبره أنه علم بأن رياض سيسافر غدا بعدما تدخل الأخير وحجز له، فوعده بإعطاءه حقه.

حديث باسم مع لقاء وسألها عن سبب اختيارها لمجدي فأخبرها أنه كان يفكر وأنه كان سيرفض ذلك المنصب وطلب منها أن تشرح له سبب اختيارها لمجدي فلم تجيبه وطلبت منه التركيز في عمله.

حديث باسم مع مجدي لتحذيره من إيذاء لقاء لأنه سيقف له إذا فكر في ذلك، وطلب منه ألا يفكر في إيذاءها حتى لا يلقى مصير القتل مثل ندى عشماوي.

كما تحدث خالد محمد سليمان مع باسم وأخبره أنه علم أن لقاء تولت منصبه، ثم ذهب للقاء وأخبرته أنه لا شيء يفضل على حاله، وتحدث معها عن استغلالها للموقف لصالحه بعدما أبلغت عنه وتسببت في حبسه وأخبرها أنه جاء لتهنئتها وأنه لم يقتل ندى عشماوي وأخبرها أن القاتل موجود في الفرع وهو الذي دس له سلاح الجريمة في سيارته.

مسلسل رقم سري

الحلقة 28 من مسلسل رقم سري

حديث شريف مع حسين وأخبره أن نورا التي أذت شقيقته قد عادت من الخارج ويقوموا حالياً بالتحقيق معها وأخبره أنهم يريدونه لأخذ أقواله باعتباره المسؤول عن شقيقته.

زيارة مجدي علام لوافي بعدما طلب الأخير مقابلته وأخبره أنه يعلم بحساب ندى عشماوي خارج البلاد وأنه يريد نصيبه من ذلك الحوار وأنه معه أدلة تدينه هو وميرنا وإذا سلمها للنيابة سوف يتم القبض عليهما، لكنه رفض وطلب منه التواصل مع عمرو أنيس.

مسلسل رقم سري

ذهب حسين برفقة شقيقته ليلى للتحقيق مع نورا وأخبر والدتها أنها مجرمة وأن ما فعلته مع شقيقته نتيجة تصويرها في حمام منزلها هو انتهاك لخصوصيتها واجرام، وأنها حاولت الانتحار بسببها، وأخبرته والدتها أنهم على استعداد لأي ترضية، فأخبرهم أن القانون سينفذ وابنتها سوف تدفع ثمن غلطتها بالقانون وطلب من شقيقته أن ترفع رأسها لأنها على حق وطلب منها أن تربي ابنتها بشكل جيد وأنه لو بيده لكان حبسها ثم طلب من شقيقته أن تنتظره في الخارج لحين الإدلاء بأقواله.

حديث مجدي مع لقاء ياسمين رئيس وأخبرها بما قاله له وافي لكنها طمأنته بأن وافي لن يضره، ثم تواصلت مع لطفي عبود وأخبرته بأن هناك شيءا يخص وافي.

مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري الحلقة 28

ذهب لطفي منفعلا على وافي بعدما تواصلت معه لقاء وأخبرته أنه ابتز مجدي، فأخبره أنه لن يتراجع عن حقه في نصيب ندى وطلب منه أن يبلغ عن الأدلة التي معه وأخبره أنه إذا ذهب للإبلاغ فسوف ينكر كلامه وطلب منه أن ينهي العمل معه.



حديث لقاء مع أميرة وسألتها عن مكان اختفاءها وسألتها عما إذا كانت المسؤولة عن التحويل لكنها أخبرتها أنها لن تقدر على البوح بأي شيء في الهاتف واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، يضم مجموعة من أبرز النجوم مثل ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج محمد عبد التواب.

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