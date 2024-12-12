موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة

مسلسل رقم سري، يواصل جذب الأنظار بتطورات مشوقة في أحداثه، حيث تشهد كل حلقة تقدمًا في كشف خيوط الجريمة والفضائح المحيطة بها.



ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 26، من المقرر عرض الحلقة 26 عبر منصة "Watch it" بتوقيت الساعة السابعة مساءً يوم السبت المقبل، في حين يتم عرضها يوم الأحد عبر قنوات DMC، وتعرض الحلقة 25 على قناة DMC يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع إتاحة عرض الحلقات من السبت للأربعاء، مع إعادتها مرتين بشكل يومي، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، كما تبث الحلقة للجمهور أيضًا عبر قناة DMC دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتعاد مرتين في تمام الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 25

في الحلقة 25 من مسلسل رقم سري، دار حديث بين خالد محمد سليمان وحسين رامي الطمباري حيث أخبره خالد أنه قد يكون ضحية مؤامرة وأنه يشك في عدة أشخاص، فسأله حسين عن الشخص الذي ورطه في هذه القضية، فأجابه بأنه لا يملك إجابة قاطعة، ثم تم استجوابه في محضر رسمي، حيث نفى زياراته لندى عشماوي أو تواجده في الحفل، وأكد أن سلاح الجريمة لا علاقة له به، فأخبره أنه سيتم التحفظ عليه بسبب ذلك.

ثم شهدت الحلقة حديثًا بين مجدي محمد عبده وميرنا رانيا منصور حول مقتل ندى وحبس خالد، و تطرق لطفي صدقي صخر أيضًا إلى لقاء ياسمين رئيس وأخبرها عن وجود سلاح الجريمة في سيارة خالد، فأشارت أن الشخص الذي ضرب ندى هو من دبر له هذه المؤامرة، كما أبلغها بأنها ما زالت تحت دائرة الشبهات، وسألها عن تفاصيل ما حدث في البنك بعد القبض على خالد فأخبرته أن الموضوع قد زاد سوء.

في مشهد آخر، تحدثت أميرة مع باسم حول إذا كان هو من أبلغ عن خالد ووضع سلاح الجريمة في سيارته، وسألته عما إذا كان قد قتل ندى دفاعًا عن لقاء، فأجابها أنه ليس له علاقة بمقتلها.

تحدثت ماجدة مع كمال زين، وكشفت عن أن شخصًا ما أراد إبعاد الشبهات عن الجميع من أجل إغلاق القضية، كما أكدت له أنها لا تعتقد أن خالد له علاقة بمقتل ندى، لعدم تواجده في الحفل، لكنه سألها عن سبب حبس ميرنا ومجدي، فلم تجيبه بحجة أخلاقيات المهنة.

تواصلت الأحداث مع وافي الذي تحدث مع لطفي عن زيارة ماجدة علوان له، وأوضح أنه كان منسق مع سلكاوي لأنها قد تدمر محله، وأكد لطفي أنه سيدافع عن خالد، وأخبره عن اكتشافاته في شبكة البنك، لكنه ما زال يدرس الملفات المشفرة، وإذا توصل إلى شيء جديد فسيعلمه بذلك.

ابطال مسلسل رقم سري

وفيما يخص لقاء عينت كمديرة البنك مؤقتًا، بعد حبس خالد ووفاة ندى عشماوي، وتحدث لطفي مع خالد مؤكدًا له أنه سيخرجه من الحبس لعدم كفاية الأدلة، وأوضح خالد أن الشخص الذي وضع سلاح الجريمة في سيارته أخذ مفتاح سيارته أثناء غيابه، وأخبره لطفي أنه سيبحث في كاميرات المراقبة ليكتشف المزيد.

بعد تسلم لقاء ياسمين رئيس منصبها، حرص كل من ميرنا ومجدي على تهنئتها، وأكد مجدي أن نجاح أي شخص منهم هو نجاح للجميع، وأوضحت لقاء أنها حصلت على المنصب بالصدفة، بينما حذرتها ميرنا من أن المناصب لا تدوم.

ابطال رقم سري

في مشهد آخر، شاهد حسين وشريف مقاطع الفيديو التي سجلتها ندى عن علاقتها بخالد، وأوضح شريف أن جميع المشتبه بهم يعتبرون متهمين محتملين، بينما قال حسين أن لقاء ليست من النوع الذي قد يقتل من أجل الترقية.

وفي حديث بين رياض وعمرو، كشف رياض أنه ذهب لمجدي ليتأكد من صحة كلامه، لكنه لم يتلق ردًا، وأشار إلى أنه قد يحتاج لمحامٍ، فنصحه عمرو بالاستعانة بماجدة علوان، وأكد له ضرورة وجود الثقة بينهما رغم أنها لا تأتي بسرعة.

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في النهاية، زار لطفي عبود لقاء في مكتبها مستغربًا من توليها منصب المديرة، وتحدث عن حضوره التحقيق مع خالد في الصباح، عاتبها على عدم إخبارها له بما فعلته مع وافي، وكذلك على زيارتها لماجدة علوان وطلبها أن تكون محاميتها الخاصة.

وفي آخر مشهد من الحلقة، تحدث حسين مع راندا وعرض عليها الزواج، لكنها طلبت منه إعطاءها مهلة للتفكير، واختتمت الحلقة بذهاب سلوى إلى الشرطة للإبلاغ عن قاتل ندى.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، بطولة عدد من النجوم وهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

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