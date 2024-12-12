تفاصيل الحلقة 25 من مسلسل رقم سري.. حسين يطلب الزواج من راندا

مسلسل رقم سري.. في حلقة مشوقة ومليئة بالمفاجآت، تزداد خيوط الغموض تعقيدًا في مسلسل "رقم سري" الحلقة 25، حيث تشهد الأحداث تطورات غير متوقعة حول جريمة مقتل ندى عشماوي وقضية حبس خالد، حيث يتمحور الحديث حول الأدلة وسلاح الجريمة الذي وُجد في سيارته، بينما أثارت الترقية المؤقتة للقاء شكوكًا جديدة.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 25

يرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 25، دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 25 حول حديث خالد مع حسين وأخبره أنه من الممكن أن يكون شخصا قد دس له سلاح الجريمة وسأله حسين عن الشخص الذي ورطه مكانه فأخبره أنه يشك في كثيرين، ثم حقق معه في محضر رسمي ونفى زيارته لها وتواجده في الحفل وأخبره أنه بسبب سلاح الجريمة سيتم التحفظ عليه وأخبره أنه ليس له علاقة بقضية قتل ندى عشماوي.

مسلسل رقم سري



حديث مجدي محمد عبده مع ميرنا عن قتل ندى وحبس خالد، ثم تحدث لطفي مع لقاء وأخبرها بوجود سلاح الجريمة عند خالد فأخبرته أن الشخص المجهول الذي ضرب ندى هو الذي وضع سلاح الجريمة له لكي يؤذيه بدلا منه، وأخبرها أنها مازالت في دائرة الشبهات، ثم سألها عما حدث في البنك بعد القبض على خالد

حديث أميرة مع باسم وسألته عما إذا كان المسؤل عن الإبلاغ عن خالد ووضع سلاح الجريمة له في سيارته وسألته عما إذا كان قد قتله دفاعا عن لقاء فأخبرها أنه ليس له علاقة بمقتلها.



حديث ماجدة مع كمال زين وأخبرته أن الذي فعل ذلك يريد أن يبعد الشبهات عن الجميع لكي يغلق القضية، لكنها أخبرته أنه ليس له علاقة بمقتلها لعدم تواجده في الحفل ثم سألها عن سبب حبس ميرنا ومجدي فرضت الإجابة عليه بحجة أخلاقيات المهنة.

حديث وافي مع لطفي وأخبره أن ماجدة علوان قد ذهبت إليه مع رجاله وأخبره أنه كان منسق مع سلكاوي وأخبره أن ماجدة علوان من الممكن أن تأتي إليه مع رجالها وتحطم المحل له وعندما رأها استعان بأشخاص آخرون لحمايته، وأخبره لطفي أنه سيدافع عن خالد، وحكى له عما فعله وقت حبسه وهو دخوله على شبكة البنك واكتشافه ملفات مشفرة فسأله عما توصل لشيء فأخبره أنه مازال يقوم بدراستها وإذا توصل لشيء فسوف يخبره.

احداث مسلسل رقم سري

تعيين لقاء مديرة البنك.. تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 25



تعيين لقاء مديرة البنك بصفة مؤقتة، لمدة شهر بعد حبس خالد ووفاة ندى عشماوي، حديث لطفي مع خالد وأخبره أنه لم يقتله وأخبره لطفي أنه سوف يقوم بإخراجه من الحبس لعدم كفاية الأدلة، وأخبره خالد أن الذي فعل ذلك من داخل البنك شخص أخذ مفتاح سيارته ووضع سلاح الجريمة في عدم وجوده لكن لطفي طمأنه أنه سوف يراجع الكاميرات ليعرف ما حدث فأخبره أن لقاء هي التي أبلغته بما حدث وأنه هو من أبلغ الشرطة عنه.

تسلمت لقاء ياسمين رئيس منصبها وحرص ميرنا ومجدي على تهنئتها وأخبرها مجدي أن انتصار أي شخص فيهم انتصار لهم جميعاً، وأخبرتهم أنها حصلت على ذلك المنصب بالصدفة، وأخبرتها ميرنا أن المناصب لا تدوم .

تفاصيل مسلسل رقم سري

رؤية حسين وشريف فيديوهات ندى التي كانت تتحدث فيها عن علاقتها بخالد، وأخبر شريف أن كل المشتبه بهم متهمين محتملين وأخبره أنه تمت ترقيتها مكان خالد، فأخبره أنها ليست الشخصية التي يمكنها أن تقتل من أجل الترقية .



حديث رياض مع عمرو وأخبره أنه ذهب لمجدي لكي يتأكد من صدق كلامه، وأخبره أن مجدي سيتواصل معه لكنه لم يرد عليه، وأخبره رياض أنه يشعر بأن الحوار سيكون فيه توريط له، ثم أخبره أنه سيحتاج لمحامي فطلب منه الاستعانة بماجدة علوان، وأخبره عمرو بضرورة وجود الثقة بينهما فأخبره أن الثقة لا تأتي بشكل سريع.

زيارة لطفي عبود للقاء في مكتبها واستغرب من توليها منصب المديرة، وأخبرها أنه سيحضر التحقيق مع خالد في الصباح وعاتبها على عدم اعترافها له بما فعلته هي ووافي اللجنه وعلى زيارتها لماجدة علوان وطلبها لأن تكون المحامية الخاصة بها.

حديث حسين مع راندا وطلب منها أن يتزوجها لكنها طلبت منه إعطاءها فرصة لكي تفكر، واختتمت الحلقة بذهاب سلوى للشرطة للإبلاغ عن قاتل ندى .

ابطال مسلسل رقم سري

موعد عرض مسلسل رقم سري

ويعرض مسلسل رقم سري الحلقة 26 يوم السبت المقبل على منصة Watch it في تمام الساعة السابعة مساءً، بينما تعرض الحلقة 25 يوم السبت المقبل على قنوات DMC.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، يلعب بطولته كوكبة من النجوم وهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب

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